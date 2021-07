Amy Jackson supprime toutes les photos avec son fiancé George Panayiotou, déclenche des rumeurs de rupture ! | Buzz News

New Delhi : L’Instagram de la très belle actrice modèle Amy Jackson a toujours fait l’actualité. De ses superbes photos et articles de remise en forme aux photos d’amour avec son fiancé George Panayiotou et son bébé Andreas – les fans adorent tout !

Cependant, ces derniers temps, ses followers et fans ont remarqué qu’Amy Jackson avait retiré toutes ses photos avec son fiancé George Panayiotou de ses réseaux sociaux. Et cela a déclenché des rumeurs de rupture, beaucoup spéculant que tout ne va pas bien entre les deux.

Amy et son fiancé George Panayiotou ont accueilli le paquet de joie dans leur demeure et l’ont nommé Andreas le 23 septembre 2019. Amy et George se sont fiancés le 6 mai 2019 et ont même organisé une fête de fiançailles privée à Londres pour la famille et les amis proches.

La beauté britannique a bercé sa grossesse et était active sur les réseaux sociaux. Elle a fait plusieurs apparitions sur le tapis rouge et partagé des photos/vidéos affichant son baby bump.

Le duo était censé se marier mais en raison de la pandémie de coronavirus COVID-19, le mariage a été bloqué.

La superbe Amy Jackson a fait ses débuts au cinéma avec le drame d’époque tamoul du réalisateur AL Vijay Madrasapattinam en 2010. Elle a ensuite joué dans plusieurs films à succès en tamoul, hindi, télougou et kannada.

Amy Jackson n’a pas encore commenté l’état de sa relation.