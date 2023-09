Amy Jackson réagit fortement au fait d’être trollée en tant que sosie de Cillian Murphy et déclare « J’ai dû perdre du poids pour un rôle »

Amy Jackson a fait l’objet de critiques massives pour avoir publié des photos comme Cillian Murphy se ressembler. Les photos de l’actrice la rendaient totalement méconnaissable, et les internautes n’ont pas pu rester calmes après avoir vu cette transformation radicale de l’actrice et se sont moqués d’elle parce qu’elle avait l’air extrêmement laide. Au milieu de toutes les critiques, Amy a réagi vivement à la haine constante à laquelle elle est confrontée pour son nouveau look. Un utilisateur a commenté son message, « Bhyii meko to drr lgra ». Un autre utilisateur a dit : « Pourquoi Amy ? Tu étais l’une des plus belles filles que j’aie jamais vue avant cette opération que tu as pratiquée… d’accord, peu importe ce qui fait flotter ton bateau ». Un autre utilisateur a commenté : « Honte pour votre chirurgie plastique. Vous avez détruit votre vraie beauté. Wtf ».

Dans une interview avec le Times of India, Amy s’est qualifiée d’actrice et a mentionné qu’elle devait subir des transformations drastiques en fonction de la demande de rôles. « Je suis acteur et je prends mon travail très au sérieux. Depuis un mois, je tourne un nouveau projet au Royaume-Uni. Donc, pour le personnage que je joue, j’ai dû mincir et m’investir pleinement. au rôle. Le tollé en ligne de la part de la population indienne (principalement masculine) est assez triste. J’ai travaillé avec des co-stars masculines qui ont dû changer radicalement de look pour un film, et ils ont été très félicités pour cela. le fait à travers une coiffure et un maquillage inhabituels qui ne sont pas conformes à leur idéalisme de beauté, ils pensent qu’ils ont le droit de vous troller. »

Amy Jackson a fait ses débuts à Bollywood en 2010 face Prateik Babbar et on l’a vu plus tard jouer Akshay Kumar’Il y a Ladylove dans Singh est Bling. Elle a tourné quelques films du Sud et de Bollywood, mais sa carrière cinématographique en hindi n’a pas bien démarré et l’actrice tente actuellement sa chance dans des films anglais. Elle attire souvent l’attention en raison de sa vie personnelle. Actuellement, elle sort avec l’acteur de Gossip Girl, Ed Westwick, et leur PDA fait souvent la une des journaux. Amy a officialisé sa relation avec la star l’année dernière, en juin.