Amy Jackson partage une photo de retour d’Aishwarya Rai en train de manger par terre au concours de Miss Monde en 1994, l’appelant « reine »

L’actrice britannique Amy Jackson, qui a également travaillé dans plusieurs films indiens, a récemment partagé une photo de retour d’Aishwarya Rai de ses jours de concours de Miss Monde, qui prend d’assaut Internet. Amy elle-même a été couronnée Miss Teen World en 2009.

Sur la photo de retour, Aishwarya Rai peut être vue avec sa mère Vrinda Rai alors qu’elles prennent toutes les deux un repas assis par terre. Selon la source originale du message, la photo a été prise dans les coulisses après le concours de Miss Monde en 1994. Aishwarya a remporté le titre de Miss Monde cette année-là.

Aishwarya est magnifique dans un sari rose et un chemisier doré. Elle porte sa ceinture et sa couronne Miss Monde sur la photo. La mère d’Aishwarya peut être vue dans un costume gris salwar. En partageant la photo sur ses histoires Instagram, Amy a appelé Aishwarya « la reine ». Elle a également écrit « Forever Favorite », dans la légende ajoutant un emoji de cœur.

Aishwarya Rai Bachchan a été la première finaliste au concours de Miss Inde en 1994, perdant la couronne face à Sushmita Sen. Plus tard, Sushmita a remporté la couronne de Miss Univers.

Amy Jackson est actuellement au Royaume-Uni avec son fiancé et hôtelier George Panayiotou. Le couple a accueilli son premier enfant, son fils Andreas Panayiotou en 2019. Amy a fait ses débuts au cinéma en Inde avec le film tamoul « Madrasapattinam » en 2010 et a ensuite joué dans des films tels que « Singh is Bliing », « Ek Haseena Thi » et « Freaky ». Ali’.

Amy a été vue pour la dernière fois dans « 2.0 » de S Shankar, qui mettait également en vedette Rajnikanth et Akshay Kumar. ‘2.0’ était une suite indépendante du film de 2010 ‘Enthiran’ alias ‘Robot’ avec Rajnikanth et Aishwarya. Parlant du remplacement d’Aishwarya en tant que responsable du deuxième volet, Amy a déclaré dans une interview précédente: « Aishwarya Rai Bachchan est une inspiration. J’ai regardé Robot plusieurs fois. J’ai littéralement suivi les traces d’Aishwarya. Mais nos personnages ne sont pas liés.

Pendant ce temps, Aishwarya a été vue pour la dernière fois en 2018 dans le film « Fanney Khan » avec Rajkummar Rao et Anil Kapoor. Elle apparaîtra bientôt dans le drame épique de Mani Ratnam « Ponniyin Selvan ».