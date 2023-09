Amy Jackson choque les fans avec sa ressemblance avec la star d’Oppenheimer, Cillian Murphy : « Je ne peux pas ignorer ça »

Quelques heures après qu’Amy Jackson ait utilisé son compte Instagram pour partager des photos de sa récente sortie, les réseaux sociaux ont été en effervescence avec des réactions amusantes. Raison? Beaucoup pensent qu’Amy Jackson partage une étrange ressemblance avec l’acteur irlandais Cillian Murphy.

Dans une publication qu’Amy a partagée sur son compte Instagram, Amy n’a pas tardé à déclarer qu’elle avait assisté à une fête avec brio. L’actrice a non seulement qualifié cela de « fête parfaite », mais a également exprimé son amour et son appréciation pour son petit ami Emily Sherwood. Mais ce qui ressortait, c’était le look qu’elle arborait sur les photos virales.

L’actrice a fait preuve de longues jambes alors qu’elle posait pour des photos sur un canapé, vêtue d’une tenue rouge avec une fente à hauteur de cuisse. Ce numéro impressionnant comportait également une cravate noire.

Comme le montrent les photos virales, Amy portait ses mèches avec une frange intéressante qui encadrait son visage. Ses tresses étaient droites et tombaient sur son dos. Ses sourcils étaient soigneusement dessinés. Mais ses pommettes pointues et ses lèvres boudeuses suffisaient aux fans pour établir une étrange ressemblance entre elle et le personnage populaire de Cillian Murphy, Thomas Shellby, dans Peaky Blinders.

Déconcerté par l’étrange ressemblance, un utilisateur a écrit : « Cillian Murphy a piraté son identité ». Une autre personne a fait écho à la pensée commune lorsqu’il a écrit : « Le double doigt de Cilian Murphy, je ne peux pas ignorer ça ». Si beaucoup ont été surpris par la ressemblance frappante, quelques-uns n’ont pas tardé à saisir l’occasion pour se moquer de l’actrice. « Vous étiez génial à Oppenheimer », a plaisanté un utilisateur. « Tommy Shelby est superbe en rouge », lit-on dans un autre commentaire.

Amy, qui a récemment été vue au défilé Roberto Cavalli lors de la Fashion Week de Milan, en a séduit plus d’un par son choix vestimentaire. L’actrice portait une tenue noire audacieuse avec une fente haute. La tenue, qui mettait en valeur sa silhouette tonique, comportait également un décolleté en maille autour du bustier.

Amy était auparavant fiancée à George Panayjotou. Cependant, avant leur mariage, les deux ont décidé de se séparer en 2021. En 2019, le couple a accueilli un petit garçon, Andreas. Amy sort actuellement avec la star de Gossip Girl, Ed Westwick, qui a joué le personnage emblématique de Chuck Bass dans la série populaire. Ils se seraient rencontrés au Festival international du film de la mer Rouge en Arabie Saoudite en 2021 et auraient commencé à se fréquenter en décembre de la même année.