Amy Hart et Shaughna Phillips révèlent ce qu’elles auraient aimé savoir avant d’aller sur Love Island

AVEC la septième série de Love Island au coin de la rue, certains de nos insulaires préférés ont expliqué ce qu’ils souhaitaient savoir avant de se rendre à la villa.

La star de la saison cinq, Amy Hart, et la favorite de la série six, Shaughna Phillips, ont tout révélé à Radio 1 Newsbeat.

Amy Hart et Shaughna Phillips ont tout révélé sur leur passage dans la série[/caption]

Amy, 27 ans, née dans le Sussex, est devenue célèbre en 2019 lors de la populaire émission de téléréalité et le deuxième jour, elle s’était associée au danseur Curtis Pritchard, 25 ans.

Il semblait que la danseuse et l’ancienne hôtesse de l’air allaient se qualifier pour la finale, mais son monde s’est effondré lorsqu’il a révélé qu’il avait des sentiments pour Maura Higgins, 30 ans – alors Amy a décidé de quitter la villa le 37e jour.

La star de télé-réalité a avoué qu’elle avait manqué de culottes et de pyjamas pendant son séjour dans l’émission de télé-réalité.

Elle a déclaré: «Dans la chambre, il y a beaucoup d’air conditionné d’un côté de la chambre.

Amy Hart a participé à la cinquième saison de l’émission de rencontres ITV[/caption]

Amy s’est associée à Curtis Pritchard le premier jour[/caption]

Amy souhaite qu’elle ait emballé des culottes et des pyjamas supplémentaires[/caption]

« Molly-Mae et Tommy avaient le lit sous la climatisation, donc Molly dormait dans un survêtement, mais j’étais à l’autre bout de la chambre, donc si je dormais dans autre chose qu’un petit short et un t-shirt, je ‘ je serais étouffant.

Elle a ajouté: « Votre lavage est fait une fois par semaine et vous ne savez pas quand il revient, alors j’aurais aimé avoir plus de pantalons, des pyjamas plus cool et des vêtements décontractés. »

Pendant ce temps, Shaughna, 25 ans, agente des services démocratiques, a quelques autres choses qu’elle aurait aimé savoir avant de se rendre en Afrique du Sud.

La beauté a participé à la toute première série d’hiver en janvier 2020 et n’a pas eu les manèges les plus fluides.

Shaughna était un favori de la saison six dans la série[/caption]

Elle s’est associée au gars de Manchester Callum Jones le premier jour, mais Molly Smith a attiré son attention lorsqu’elle est entrée à Casa Amor le jour 23.

L’échafaudeur a décidé de s’associer au modèle et l’a ramenée à la villa principale, où Shaughna a créé son tristement célèbre dicton « félicitations, chérie » pour le recouplage.

Avant que Shaughna ne se rende au Cap, elle a bloqué le mot «jambes» sur ses réseaux sociaux par crainte de recevoir des commentaires désagréables sur ses insécurités.

Bien qu’elle sache que cela allait arriver, elle a avoué à Radio 1 Newsbeat qu’elle aimerait connaître l’ampleur de la gravité de la pêche à la traîne.

Shaughna a eu le cœur brisé lorsque Callum l’a larguée au recouplage après Casa Amor[/caption]

Shaughna a reçu sa juste part de commentaires désagréables depuis Love Island[/caption]

Elle a déclaré : « Vous ne pouvez jamais vous préparer à des commentaires en ligne désagréables. Vous pouvez penser que vous êtes prêt, mais vous ne l’êtes pas.

La star a également révélé que la situation de la salle de bain était parfois un peu un cauchemar et aurait aimé qu’on en parle.

« Il n’y avait que deux toilettes et à un moment donné, nous étions 20 à l’intérieur », a déclaré Shaughna.

Elle ne réalisait pas non plus à quel point la série avait été travaillée et ce que l’on attendait d’elle en tant que candidate.

Shaughna a participé à Celebs Go Dating l’année dernière pour essayer de trouver un homme[/caption]

Les acteurs devaient suivre un horaire tout au long de la journée et n’étaient pas autorisés à se prélasser autour de la piscine 24h / 24 et 7j / 7.

Et Shaughna a admis qu’elle aurait aimé savoir que ce serait « un peu plus de travail ».

Elle a déclaré: «Nous déjeunons toujours à une certaine heure, nous n’avons qu’une heure pour nous préparer – où 12 filles s’entassent dans un petit espace. Il faut veiller tard pour filmer les résumés de fin de journée… ce n’est pas aussi relaxant qu’il n’y paraît.

Depuis leurs passages sur Love Island, les deux ont été extrêmement occupés.

Shaughna a joué dans un certain nombre d’autres émissions telles que Celebs Go Dating et Real Full Monty On Ice.

Cependant, elle n’a pas encore réussi à trouver l’amour.

Amy a également essayé de trouver un homme sur la populaire émission de rencontres Channel 4 et a été panéliste invitée sur Loose Women.

Love Island commence le lundi 28 juin 2021 sur ITV2 à 21h.