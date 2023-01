Amy Hart, enceinte, riposte aux trolls parents après avoir révélé qu’elle n’aura pas de baby shower – mais une fête bien arrosée après

ENCEINTE La star de Love Island, Amy Hart, a affirmé qu’elle “détestait” les baby showers.

Amy, 30 ans, s’est rendue sur les réseaux sociaux pour expliquer pourquoi elle ne prévoyait pas d’organiser une baby shower.

Amy Hart, enceinte, a riposté aux affirmations selon lesquelles elle "déteste" les baby showers

Dans un long message, la star a expliqué pourquoi elle n'organiserait pas de baby shower

La star attend son premier enfant avec son partenaire Sam Rason, avec une date d’accouchement en mars.

Elle a dit à sa légion d’adeptes qu’elle ne voulait pas être “couverte de cadeaux” et ne sait pas s’il attend un garçon ou une fille.

Amy a expliqué sur Instagram: “Ok, donc mes DM sont remplis de” pourquoi pas de baby shower “et même de quelques” pourquoi détestez-vous les baby showers?

« Je ne les déteste pas et j’irai volontiers chez les autres, mais les raisons pour lesquelles je n’en ai pas sont les suivantes.

« Le terme douche consiste à doucher le bébé avec des cadeaux (thang innit américain) et comme nous ne savons pas ce que nous avons, je ne vois aucun intérêt à être douché avec beaucoup de beige.

« Pourquoi ne pas attendre que les gens qui veulent acheter des cadeaux sachent pour qui ils achètent ! De plus, beaucoup de mes f&f aiment attendre que le bébé soit en sécurité ici avant d’acheter quoi que ce soit.

Amy a également dit qu’elle aimerait être consciente de ceux qui ont des problèmes de fertilité, et a continué à dire : « Être consciente des autres dans ma vie qui peuvent traverser des choses différentes (j’ai l’impression que cela n’a pas besoin d’autre explication !) Quels liens dans les pas de jeux. ‘Quel conseil as-tu ??????’

«Jeux partie 2; Je ne veux pas m’habiller pour renifler du Nutella dans une couche.

Développant davantage ses raisons, la beauté blonde a poursuivi: “Mais tu aimes faire la fête!” J’ai vu très peu de baby showers tapageuses. Je préfère attendre et avoir une gorgée épique et voir et ChristeningFest où je peux pleinement participer à la danse et à la fête.





Amy a révélé qu’elle attendait son premier bébé avec son petit ami Sam l’été dernier.

La star de la télé-réalité – qui est devenue célèbre dans l’émission de rencontres ITV2 Love Island en 2019 – s’est rendue au panel Loose Women pour faire l’annonce passionnante.

Elle a révélé qu’elle était tombée enceinte naturellement après s’être inquiétée d’avoir du mal à concevoir et à congeler ses ovules.

Elle doit accoucher dans les deux prochains mois.

Amy attend son premier enfant avec son petit ami Sam