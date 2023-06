La star de LOVE Island, Amy Hart, a été félicitée par les fans pour avoir montré son « vrai corps post-bébé » en bikini, trois mois après l’accouchement.

Amy – qui a accueilli son premier enfant avec son petit ami Sam Rason en mars – a posé dans un bikini bleu fleuri en vacances.

Instagram

Amy Hart avait l’air incroyable alors qu’elle se déshabillait en bikini bleu[/caption] Instagram

La star a été félicitée par les fans pour son message[/caption]

La star blonde, 30 ans, a souri et a porté des lunettes de soleil pour le cliché ensoleillé, et a montré son corps alors qu’elle posait en maillot de bain.

La star de Love Island a écrit: «Ça ressemble à l’été. (le dernier pendant un moment, je le promets) « .

Amy a été inondée de commentaires de fans la félicitant pour son message positif sur le corps.

L’un d’eux a dit : « Ce bikini est si mignon et tu es absolument fabuleuse dedans !! » et un second a répondu: « Wow tu es incroyable, si belle. Laissez-les venir!! »

Une troisième personne a ajouté: « Quelle femme magnifique », et d’autres n’ont pas tardé à mettre des émojis de feu et de cœur dans les commentaires.

Cela vient après qu’Amy ait été cruellement honteuse de ne pas allaiter son petit garçon Stanley.

La nouvelle maman a partagé un commentaire sur ses histoires Instagram, qui disait : « Allaiter… c’est plus facile. »

Mais Amy n’a pas été impressionnée et a riposté : « D’accord, je vais simplement remettre mon lait en marche. »

La star de la télévision a déclaré que les gens ne devraient pas être si prompts à juger, ajoutant: « Si quelqu’un sait où se trouve le commutateur, je serais reconnaissant pour tout conseil ou orientation.

« Aussi les boutons pour un loquet parfait et l’option sans tétine, plus le levier pour augmenter la production de lait. »

Amy a avoué qu’elle avait expulsé son petit ami Sam de la chambre après avoir accueilli le petit Stanley.

Amy a dit qu’elle et le petit garçon Stanley dormaient ensemble dans la chambre principale pendant que Sam baissait la tête dans la chambre d’enfant.

Dit-elle: « [Sam] est incroyable avec Stanley.

« Nous sommes très différents de ce que nous pensions que nous serions.

« Donc, comme lorsque nous avons acheté un lit de jour pour la crèche, les gens m’ont dit » oh, c’est génial parce que Sam peut dormir là-dedans ou tu peux dormir là-dedans « .

« Et j’étais comme ‘Non, nous ne sommes pas un de ces couples qui dormiront dans des lits séparés, nous dormirons toujours dans le même lit ensemble’. »

Instagram

Amy a été cruellement honteuse de ne pas avoir allaité son petit garçon Stanley[/caption]