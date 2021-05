Amy Hart de Love Island révèle que les infirmières du NHS l’ont trollée sur la taille de ses jambes

La star de LOVE Island, Amy Hart, a révélé son horreur en découvrant que certains de ses trolls en ligne étaient des infirmières du NHS.

La femme de 28 ans est apparue à Cambridge Union la semaine dernière pour discuter de la santé mentale après son passage à l’émission ITV2, et au cours de la discussion ouverte sur la gestion des intimidateurs qui viennent la chercher en ligne.

Union de Cambridge

Amy a parlé de la haine qu’elle a reçue en ligne des infirmières du NHS[/caption]

Instagram

Amy a déclaré qu’elle avait été ciblée sur ses jambes par des inconnus sur Internet[/caption]

Appelant les plateformes de médias sociaux à connecter des comptes à de vraies personnes dans le but de lutter contre la haine anonyme, Amy a déclaré: «J’ai eu des commentaires vraiment horribles de la part de gens et nous sommes bloqués – j’ai beaucoup de temps libre. .

«J’ai donc créé un Facebook et commencé à rechercher ces personnes, et elles sont toutes comme des infirmières et des trucs. Que fais-tu? L’un d’eux a dit que j’avais des jambes affreuses.

«J’espère qu’elle ne va pas voir ses patients et lui dit:« Madame, vous avez des jambes affreuses. Nous ne pouvons pas mesurer votre tension artérielle aujourd’hui parce que vous avez des ailes de bingo », a-t-elle ajouté.

Au cours de la discussion à Cambridge Uni, Amy a été rejointe par les anciens insulaires Yewande Biala et Rosie Williams pour discuter de leur santé mentale après leur séjour dans la villa.

Rex

Amy, Yewande et Rosie ont parlé de leur séjour dans la villa[/caption]





Dans la discussion franche, Rosie a révélé qu’elle avait dit aux patrons de l’émission de « la décoller » après avoir atteint le « point de rupture » lors de l’un des défis.

Yewande a également parlé de se sentir isolée dans la villa, expliquant comment Lucie Donlan avait refusé de l’appeler par son nom.

Bien qu’elle n’ait pas appelé directement Lucie pendant les discussions, Yewande était auparavant soutenue par Amy et Amber Gill lors d’une dispute en ligne avec Lucie sur le même problème.

Union de Cambridge

Amy, Yewande et Rosie ont parlé de leur expérience de la vie aux yeux du public[/caption]

«Beaucoup de gens ne pensent pas que ce soit une chose, mais cela affecte tellement de gens issus de minorités et ils partent en se disant: ‘Je ne peux pas vraiment répondre à cela. Ce n’est pas vraiment une chose ou je ne devrais pas dire grand-chose, je ne veux pas avoir l’air d’une reine du théâtre », a-t-elle expliqué à Cambridge Union.





«Parfois, vous ne savez peut-être pas que c’est une microagression, mais cela vous fait vous sentir horrible à l’intérieur, et vous savez que cette personne n’aurait pas dû dire cela, mais vous ne savez pas comment gérer cela.

«Il est si important d’avoir quelqu’un capable de se lever et de dire: ‘Non, vous ne devriez pas ressentir cela. C’est une microagression »», a-t-elle ajouté.

Love Island revient plus tard cette année sur ITV2.