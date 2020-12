Amy Hart a été laissée mortifiée après avoir accidentellement écrasé sa voiture dans le mur de briques de son jardin.

L’ancienne star de Love Island, 27 ans, a documenté le malheureux accident sur les réseaux sociaux après que le mur s’est presque effondré chez sa famille à Sussex.

Mais il semble qu’Amy ait profité de l’occasion pour se moquer d’elle-même, alors qu’elle se précipitait sur Instagram pour partager l’épreuve avec les fans.

«Je n’ai pas eu assez de balançoire dans l’allée, n’est-ce pas», a-t-elle écrit.

Elle a ajouté: « Voiture! Ce ne sont que des égratignures que nous pensons donc juste une repeindre Dieu merci! »

Mais Amy était sûre de faire savoir aux fans que ce n’est pas la première fois que le mur du jardin s’effondre.







(Image: Instagram)



Prenant à son histoire Instagram, Amy a déclaré aux fans: « Beaucoup d’entre vous m’ont demandé combien de problèmes je me suis retrouvé à cause du mur, et dans la diapositive suivante, c’est ce que mon frère a fait il y a quelques années.

« Alors je te demande, qui est le meilleur pour démolir – moi ou Sam? »

Le frère d’Amy, Sam, qui s’est écrasé pour la première fois dans le mur il y a quelque temps, et la beauté blonde avait même une preuve photo à montrer.







(Image: Instagram)



Dans le claquement, la même colonne peut être vue complètement détruite, un peu comme après son accident.

Elle a même laissé les fans voter sur quel accident était le plus dramatique, Sam récoltant la majorité des votes.

Plus tard dans la journée, Amy a été vue en train de rentrer dans un calendrier de l’Avent dans le but de se remonter le moral après l’épreuve.







(Image: Instagram)



Le message d’Amy intervient après l’annonce de sa participation à Celebrity Ex In The City qui devrait être diffusé cet automne.

La série est un spin-off d’Ex On The Beach, et elle a été redémarrée en raison des restrictions de voyage actuelles au milieu de la pandémie en cours.

L’émission à succès est généralement tournée sur une plage tropicale, mais les stars devront se contenter de la vie citadine cette année.

