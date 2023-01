Amy Hart de Love Island laisse les fans deviner en posant avec “bébé” alors qu’elle se prépare à accueillir son premier enfant

Amy Hart de LOVE Island a excité les fans avant la naissance de son premier enfant, après avoir posé avec une poupée qui a brièvement trompé les fans.

La star de télé-réalité et animatrice de télévision, qui doit accoucher dans quelques semaines, rayonnait en berçant la poupée dans un cours NCT – un cours prénatal pour la préparer à devenir maman.

Amy a posé avec une poupée alors qu'elle assistait aux cours de NCT

La star a annoncé qu'elle était enceinte l'été dernier

Glamour mais confortable dans des leggings en cuir, un débardeur blanc et un pull gris, Amy a révélé qu’elle faisait double emploi en s’intégrant dans la classe entre les enregistrements du podcast Love Island, The Morning After.

Le cours l’aide pendant le travail et dans les premières étapes de sa parentalité, et il est clair qu’il s’est avéré utile pour elle lorsqu’elle a parlé des avantages d’y assister.

“Quand vous avez NCT à 11 ans et le podcast Love Island à 10 “, a-t-elle écrit à côté de la photo. «Maintenant… à NCT ou pas à NCT, telle est la question. Comme je l’ai dit l’autre semaine, nous l’avons réservé par accident après que quelqu’un ici a dit que les cours du NHS n’étaient plus gratuits, alors j’ai pensé que je réservais celui du NHS. (Remarque : vérifiez votre fiducie locale, à la fiducie du NHS sous laquelle je suis, nous avons une session gratuite d’une demi-journée disponible.)

“Quoi qu’il en soit, je suis tellement content de l’avoir réservé car nous avons passé le meilleur moment sur le parcours. C’est 15 heures de cours avec d’autres couples qui doivent tous arriver à peu près en même temps que vous.

“Sam n’a pas vraiment eu beaucoup d’expérience avec les bébés alors que je considère que j’ai une bonne connaissance et une bonne expérience, mais nous avons tous les deux tellement appris et notre responsable de cours était fantastique.”

“Les autres couples sont adorables et nous attendons avec impatience nos retrouvailles en avril.”

Elle est également entrée dans les détails de ce que la classe a couvert, y compris l’allaitement, l’alimentation combinée et le pompage, ainsi que la gestion du soulagement de la douleur. Il traite également de la tension mentale que cela pourrait entraîner dans une relation et de la façon de la gérer ensemble.

Amy a ensuite appelé ceux qui lui avaient fait honte d’avoir assisté aux cours, les croyant «toxiques» et leur a dit de ne pas être si négatifs.

« 1) Pourquoi envoyer un message à quelqu’un qui est littéralement dans la voiture en route pour sa première séance ? Nous allions y aller malgré tout, pourquoi ajouter de la négativité au mélange ? !

“2) Honnêtement, je dirais à tous ceux qui débattent de l’opportunité de s’inscrire mais qui ont des pensées négatives à cause des commentaires d’amis et de famille, allez-y et faites-vous votre propre jugement ! Je suis juste triste que nous ne puissions pas le refaire la prochaine fois.

Amy a révélé qu’elle attendait son premier bébé avec son petit ami Sam Rason l’été dernier.

La star de la télé-réalité – qui est devenue célèbre dans l’émission de rencontres ITV2 Love Island en 2019 – s’est rendue au panel Loose Women pour faire l’annonce passionnante.

Elle a révélé qu’elle était tombée enceinte naturellement après s’être inquiétée d’avoir du mal à concevoir et à congeler ses ovules.

Elle doit accoucher dans les deux prochains mois.

L'ancienne insulaire a partagé les hauts et les bas de la grossesse