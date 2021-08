Amy Hart de Love Island exclut plus de chirurgie esthétique après des opérations sur les dents et les seins car elle craint de devenir accro

Amy Hart de LOVE Island a exclu d’avoir d’autres procédures cosmétiques car elle craint de devenir accro.

La star de télé-réalité a eu un boulot de seins et aurait dépensé 100 000 £ pour ses dents parfaites.

Amy ne veut pas devenir accro aux procédures de beauté[/caption]

Et alors qu’elle envisageait de changer de nez, Amy a déclaré en exclusivité au Sun qu’elle avait maintenant décidé de ne pas le faire.

Lorsqu’on lui a demandé si elle envisageait d’autres procédures, elle a répondu : « Non, parce que si je n’arrête pas maintenant, je ne m’arrêterai jamais. C’est très addictif.

« Je n’ai eu que mes seins et mes dents, mais je vais penser ‘est-ce que je vais me faire faire le nez ?’, mais une fois que c’est ton nez, c’est la prochaine chose, la prochaine chose, la prochaine chose. »

Amy est devenue célèbre dans la villa Love Island en 2019 lorsqu’elle a sympathisé avec le danseur Curtis Pritchard.

Cependant, elle a quitté la série en larmes après avoir appris que Curtis ne se sentait pas aussi fort pour elle qu’elle l’avait fait pour lui après un passage à Casa Amor.

Jeu de la séduction

Mis à part une brève romance au début de l’année dernière avec Kurt McKenna, qu’elle a rencontré sur Celebs Go Dating, Amy est restée célibataire.

Mais les choses pourraient bientôt changer car elle a révélé qu’elle avait rencontré quelqu’un de « très gentil ».

Elle a dit : « Je commence à connaître quelqu’un. Je ne sais pas où ça va aller, mais je parle à quelqu’un de très gentil alors voyons ce qui se passe là-bas.

Avant de jouer dans Love Island, Amy faisait du théâtre amateur dans sa ville natale de Worthing.

Saison Panto

Et elle mettra ces compétences à profit plus tard cette année dans une production panto de Jack and the Beanstalk au Kings Theatre de Portsmouth.

Jouant le rôle principal de la princesse Jill lors de ses débuts sur scène en novembre, Amy adore jouer.

« J’adore le casting », a-t-elle déclaré. « Le scénario est incroyable. Nous avons eu une lecture l’autre jour et c’est tellement drôle. J’ai hâte que les gens le voient.

« Je vais chanter seul sur scène, ce qui me fait vraiment peur, mais j’ai commencé les cours. C’est juste la confiance dont j’ai besoin. Espérons que cela viendra avec le temps. »





Mais ne vous attendez pas à ce qu’elle suive les traces d’Amber Davies et lance une carrière dans le West End.

Amy a dit qu’elle tenait à laisser cela à ses amis acteurs.

Elle a ajouté: « Ce qui est génial avec le panto, c’est que je peux m’amuser beaucoup et laisser les spectacles du West End à mes amis très talentueux. »

Les billets pour Jack et le haricot magique sont disponibles dès maintenant sur