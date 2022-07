Amy Grant «se repose confortablement» à la maison après un accident de vélo, reporte les spectacles d’août

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Amy Grant est de retour chez elle et se remet de son accident de vélo mercredi, mais l’artiste a décidé de reporter ses dates de concert en août.

Grant, 61 ans, a été emmenée mercredi au Vanderbilt University Medical Center, où elle a été soignée pour des abrasions et des coupures après être tombée sur son vélo alors qu’elle roulait avec un ami. Un porte-parole du chanteur de “Baby Baby” a déclaré à Fox News Digital que Grant portait un casque au moment de l’accident et a heurté un nid-de-poule.

Un représentant de Grant a déclaré qu’elle était dans un état stable et qu’elle avait passé la nuit à l’hôpital mercredi et jeudi par précaution.

Sur ordre du médecin, Grant a été conseillée de reporter ses dates de concert d’août à Knoxville, Chattanooga et Johnson City, Tennessee, et Wilmington, Caroline du Nord. Un représentant a confirmé que les concerts seront reportés aux mois d’avril et juin 2023.

AMY GRANT SUBIT UNE CHIRURGIE POUR FIXER LA CONDITION CARDIAQUE QU’ELLE AVAIT DEPUIS SA NAISSANCE, DIT REP

“Tous les billets seront honorés aux nouvelles dates de représentation”, a déclaré le représentant à Fox News Digital. “Il n’y a pas d’autres changements à son programme de tournées pour le moment.”

L’accident de vélo de Grant survient deux ans après qu’elle a subi une opération à cœur ouvert pour corriger une maladie cardiaque avec laquelle elle est née mais qui n’a été découverte que récemment.

Le chanteur chrétien a été diagnostiqué avec un retour veineux pulmonaire anormal partiel, ou un PAPVR, qui fait mal circuler le sang à travers les cavités du cœur. Elle a confirmé son opération en juin 2020.

“Je pense que les femmes ont tendance à mettre leur santé en veilleuse”, a déclaré Grant dans “Good Morning America” ​​en février de l’année dernière.

“C’est plutôt, ‘Oh, mes enfants, mes petits-enfants, mon travail, mon épouse.’ Toutes ces choses et nous avons besoin du don l’un de l’autre. Donc, même si vous dites: “Oh, je n’ai rien sur le radar”, demandez à quelqu’un d’autre de vérifier.”

Grant, mariée à son mari Vince Gill, 65 ans, depuis plus de 20 ans, est une six fois lauréat d’un Grammy avec des succès pop croisés bien connus comme “Baby Baby”, “Every Heartbeat” et “That’s What Love Is For”.

Grant a vendu plus de 30 millions d’albums, dont son quintuple disque de platine “Heart in Motion” en 1991, qui l’a présentée à un public pop plus large.