Amy Grant reporte les dates restantes de la tournée d’automne alors qu’elle continue de se remettre d’une chute de vélo

Amy Grant a reporté ses dates de tournée restantes vendredi alors que la chanteuse continue de se remettre après être tombée de son vélo en juillet.

“Mes amis, nous devons malheureusement reporter les dates de tournée précédemment prévues d’Amy en septembre et octobre car Amy a besoin de plus de temps pour se remettre de ses blessures et d’une commotion cérébrale subie lors d’un accident de vélo survenu à Nashville le 27 juillet 2022”, a écrit son équipe dans une déclaration.

Grant avait auparavant reporté ses spectacles d’août immédiatement après l’accident.

Toutes les dates reportées seront reportées de février à avril 2023, indique le communiqué.

La chanteuse de “Baby, Bay” est restée inconsciente pendant environ 10 minutes après sa chute après avoir traversé un nid-de-poule. Elle a été soignée dans un hôpital pour des coupures et des écorchures ainsi qu’une commotion cérébrale.

“Amy devient plus forte chaque jour”, a déclaré la manager de Grant, Jennifer Cooke, dans le communiqué. “Tout comme elle l’a fait après sa chirurgie cardiaque, nous sommes étonnés de la rapidité avec laquelle elle guérit. Cependant, bien qu’elle se porte beaucoup mieux, nous avons pris la décision difficile de reporter sa tournée d’automne afin qu’elle puisse se concentrer sur son rétablissement et reconstruire son endurance. Elle veut pouvoir se donner à 100% lors de ses tournées et, malheureusement, nous ne pensons pas que ce sera le cas au moment où les répétitions commenceront pour les dates d’automne.”

Elle a ajouté : “Amy tient à exprimer sa gratitude pour tous les bons vœux et prières offerts depuis l’accident. Elle sent que l’impact de la bonne volonté collective s’étend sur son chemin. Merci.”

Son mari de 22 ans, Vince Gill et leur fille Corrina ont chanté la chanson de Gill “When My Amy Prays” sur scène au Ryman Auditorium de Nashville il y a une semaine en l’honneur de Grant et Gill a dit au public que sa femme s’améliorait chaque jour, un Publication Facebook de Grant qui a partagé vidéo du concert a dit.

Corinna a changé les paroles en “quand ma maman prie”.

Gill a dit au public qu’il n’avait pas interprété la chanson récemment à cause de “son accident et de tout ce qu’elle a traversé”. Il a ajouté : “J’ai pensé à quel point ce serait adorable pour son plus jeune de chanter cette chanson que j’ai écrite pour elle.”

Grant reprendra sa tournée en novembre pour la tournée de Noël avec Michael W. Smith et pour la résidence annuelle “Christmas At The Ryman” avec Gill.

Phillip Nieto de Fox News a contribué à ce rapport.