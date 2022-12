Amy Grant parle de “parcours de guérison” après une blessure à la tête suite à un accident de vélo : “J’ai oublié les paroles des chansons que j’ai écrites”

Amy Grant est sur la voie de la guérison après un traumatisme crânien plus tôt cette année.

La chanteuse de musique chrétienne de 62 ans a déclaré en exclusivité à Fox News Digital que bien qu’elle soit reconnaissante de partager à nouveau l’espace avec les fans, son retour à la santé après un accident de vélo n’a pas été facile.

Grant était l’un des cinq récipiendaires du 45e Kennedy Center Honors, qui comprenait également George Clooney, Gladys Knight, Tania León et membres du groupe U2 dont Bono, The Edge, Adam Clayton et Larry Mullen Jr.

Lorsqu’on lui a demandé comment elle se sentait d’être de retour sous les projecteurs après son accident traumatique plus tôt cette année, Grant a répondu en plaisantant : “Est-ce que je bave ?”

GEORGE CLOONEY DIT QUE LES JUMEAUX “NE S’EN FAUT PAS VRAIMENT”, IL EST UNE STAR AU KENNEDY CENTER HONORE AVEC SA FEMME AMAL CLOONEY

“La semaine dernière, c’était la première fois que je montais sur scène, et je ne peux pas penser à un moyen plus doux de revenir sous les projecteurs que de faire un concert de Noël avec mon cher ami Michael W. Smith”, a déclaré Grant.

“J’étais nerveux ce premier jour. J’ai oublié les paroles des chansons que j’ai écrites. Je suis juste en train de guérir, mais cette fois ici. Vous savez, l’amour et la gentillesse sont aussi très curatifs, et je ne plaisante pas – je se sentir rempli de la tête aux pieds.”

AMY GRANT HOSPITALISÉE, DANS UN ÉTAT STABLE APRÈS UN ACCIDENT DE VÉLO À NASHVILLE

Cependant, elle n’a pas été sans quelques conseils tout au long du processus.

Grant a remercié son mari Vince Gill de lui avoir fourni un endroit “d’ancrage” pour guérir après l’accident de vélo en juillet où elle est tombée au sol après avoir heurté un nid-de-poule.

L’interprète de “Baby, Baby” a été assommée jusqu’à 15 minutes et a été forcée de reporter sa tournée de concerts d’automne afin de récupérer.

“Il a juste été si patient”, a déclaré Grant. “Vince a une sorte de façon d’ancrer l’espace dans lequel nous nous trouvons même sans dire un mot.

“Je pense qu’au début, j’ai dit:” Et si je suis différent, et si je ne suis pas le même? et il a dit : ‘Hey, chaque jour on se réveille un peu différemment, on s’aime, et c’est bien.'”

Elle a ajouté: “Je me sens comme mon vieux coquin.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Grant est heureuse de remonter sur scène et d’être avec le public qui la fait se sentir chez elle.

“Je pense que depuis COVID, le public entre dans un espace de répétition avec un autre type d’appréciation pour vivre des choses ensemble”, a-t-elle déclaré.

“La proximité est importante et je pense que depuis lors, le public et les artistes apprécient tellement le don de l’autre. Cela fait de tout une belle expérience partagée.”

Dimanche soir, Grant a été honorée par le président Biden pour son engagement envers les arts.

“Elle le mérite. Elle serait gênée que quiconque dise cela parce qu’elle est une personne si humble”, a déclaré Drew Holcomb à Fox News Digital. “Elle a fait du grand art et a eu un impact sur la vie des gens partout où elle est allée pendant longtemps. C’est une humaine merveilleuse. Elle a changé la ville de Nashville au fil des ans et a vraiment créé un genre. Elle est vraiment, plus que cela, juste une personne merveilleuse et un artiste merveilleux.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Je pense que la voir voir d’autres personnes – vraiment voir des gens et aider les gens à se sentir vus et aimés – a été une belle chose depuis l’âge d’un jeune enfant”, a déclaré la chanteuse de musique country Ellie Holcomb.

“Mon père a produit tous ses disques, donc j’ai pu la voir faire ce voyage et le faire avec grâce, humilité et authenticité, et elle chante des chansons qui élargissent le cercle et je pense que cela fait de la place pour que nous ressentions tous comme s’il y avait un endroit où nous appartenons.”