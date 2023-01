Amy Grant a encore du mal à se souvenir des paroles de ses propres chansons après une blessure à la tête due à un accident de vélo

Amy Grant est toujours aux prises avec des pertes de mémoire six mois après que le musicien a été blessé dans un accident de vélo.

Grant, 62 ans, a révélé qu’elle utilisait un téléprompteur pour se souvenir des paroles de ses propres chansons lors de performances dans une récente interview.

“Ma mémoire revient toujours, et l’endurance, disent-ils, 12 à 18 mois après une blessure comme celle-là”, a déclaré Grant à E! News avant une représentation le 14 janvier. “Six mois plus tard, je me sens vraiment bien ! Je prévois juste de m’améliorer.”

“Jusqu’à présent, en ce moment, j’utilise un téléprompteur”, a-t-elle ajouté. “Il y en a un ce soir. Je suis tellement content. J’ai utilisé un téléprompteur lors de la tournée de Noël.”

AMY GRANT PARLE DU « VOYAGE DE GUÉRISON » APRÈS UNE BLESSURE À LA TÊTE SUITE À UN ACCIDENT DE VÉLO AU KENNEDY CENTER HONOURS

Grant a poursuivi en donnant un exemple de quelque chose dont elle n’a pas pu se souvenir.

“Honnêtement, je ne me souviens pas de ce dont je ne me souviens pas”, a ajouté Grant. “Donc, j’étais au dîner l’autre soir avec un ami du lycée. Nous avions l’habitude de passer la nuit chez l’autre. J’ai dit : ‘Je suis gêné de te demander, est-ce que ton mari et toi êtes toujours ensemble ?’ Elle a dit que Douglas était mort il y a sept ans, et c’était comme si je venais de l’entendre pour la première fois !”

Grant a été blessé lors d’un accident de vélo en juillet 2022. La chanteuse “Baby, Baby” est tombée de son vélo et a perdu connaissance pendant 15 minutes après avoir heurté un nid-de-poule. Elle a été emmenée au centre médical de l’université Vanderbilt où elle a reçu des soins médicaux à l’époque.

Un représentant de Grant a déclaré à Fox News Digital que le chanteur portait un casque au moment de l’accident.

Ce n’est pas la première fois que Grant parle de sa perte de mémoire depuis l’accident. Elle a parlé de son parcours de guérison et de sa performance lors de sa tournée de Noël dans une précédente interview avec Fox News Digital.

“La semaine dernière, c’était la première fois que je montais sur scène, et je ne peux pas penser à une façon plus douce de revenir sous les projecteurs que de faire un concert de Noël avec mon cher ami Michael W. Smith”, a déclaré Grant alors qu’il assistait au 45e Kennedy. Honneurs du Centre.

“J’étais nerveux ce premier jour. J’ai oublié les paroles des chansons que j’ai écrites. Je suis juste en train de guérir, mais cette fois ici. Vous savez, l’amour et la gentillesse sont aussi très curatifs, et je ne plaisante pas – je se sentir rempli de la tête aux pieds.”

Grant a reconnu que son mari lui avait donné un endroit “fondé” pour guérir.

“Il a juste été si patient”, a déclaré Grant. “Vince a une sorte de façon d’ancrer l’espace dans lequel nous nous trouvons même sans dire un mot.”

“Je pense qu’au début, j’ai dit:” Et si je suis différent, et si je ne suis pas le même? et il a dit : ‘Hé, chaque jour on se réveille un peu différemment, on s’aime, et c’est bien.'”

Elle a ajouté: “Je me sens comme mon vieux coquin.”

