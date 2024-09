Amy Edwards et Mark Cameron, spécialistes de médecine, discutent d’une nouvelle variante du COVID et suggèrent des moyens de l’éviter

Quels sont les symptômes du nouveau variant XEC de la COVID et quand va-t-il frapper les États-Unis ? Les médecins expliquent ce à quoi il faut faire attention

Santé des femmes: Amy Edwardsprofesseur agrégé au département de pédiatrie de la faculté de médecine, et Mark Cameronprofesseur associé au Département des sciences de la population et de la santé quantitative de la Faculté de médecine, a parlé d’un nouveau variant de la COVID qui circule en Europe et a donné ses conseils pour l’éviter. « Avec autant de variants très contagieux, je pense que l’époque où il y avait un variant dominant est révolue », a déclaré Edwards. « Être à jour sur le dernier rappel de la COVID-19 est une mesure de protection que nous pouvons prendre dès maintenant », a déclaré Cameron.