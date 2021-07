Amy Duggar s’effondre dans un article émouvant sur le «changement» alors que la famille s’effondre à la suite de l’arrestation de Josh pour pédopornographie

AMY Duggar s’est effondrée dans un article émouvant sur un «changement» majeur alors que la famille Duggar s’effondre à la suite de l’arrestation de Josh pour pédopornographie.

Amy, 34. a réalisé qu’elle quittait le « stade zombie heureux » dans un long et doux-amer Instagram Publier.

amyrachelleking/Instagram

Amy a dit qu’elle « ne se sentait pas du tout comme moi »[/caption]

PA

Josh a été arrêté en avril[/caption]

le Comptant sur La star a mentionné que son mari, Dillon King, avait nettoyé le congélateur et avait trouvé « les derniers sacs de lait ».

Amy et Dillon partagent leur enfant de 18 mois, Daxton.

La star de télé-réalité s’est souvenue avec émotion des « doux souvenirs de pompage, d’écoute de louanges et de musique d’adoration » et de « temps passé seul » dans la pépinière de Daxton.

Amy s’est décrite : « Mes vêtements étaient crachés dessus et mes cheveux étaient toujours relevés et gras. Je me sentais comme une vache laitière, je me souciais moins du maquillage, ou des sorties.

« Mes soutiens-gorge étaient trempés et j’ai à peine dormi et je ne me sentais pas du tout moi-même. «

‘HAPPY ZOMBIE STADE’

La personnalité de la télévision a mentionné que « le changement est bon » et a espéré que l’avenir « ne fera que s’améliorer » pour son fils en pleine croissance.

Amy a conclu : « Nous avons maintenant des dinosaures partout, et il parle et court partout et je brûle des calories à gauche et à droite et je n’échangerais cette fois pour rien !!

« Mais ces moments silencieux de fabrication d’or liquide seront précieux pour toujours. »

Dans les trois clichés, Amy a partagé deux clichés du sac de lait, marqués « Je ne sais même pas ».

Dans le cliché final, la star de 19 Kids and Counting a fermé les yeux en exprimant sa tristesse.

‘PAS TOUJOURS FACILE’

Jill, 30 ans, qui est aussi la cousine d’Amy, a répondu dans la section commentaires avec un emoji en pleurs et a ajouté : « Je te sens ! Le changement peut être bon mais pas toujours facile.

Récemment, la star de télé-réalité a profité de ses histoires Instagram pour lancer sa nouvelle série surnommée « Vraie conversation avec Amy. «

Tout en portant une robe à motifs bleus, Amy a déclaré : « Je vais vous dire quelque chose qui, espérons-le, vous aidera.

« Alors, voici le premier, car je me sens un peu salé aujourd’hui – vous pouvez prendre un verre de vin, un verre de whisky, du Bourbon, un shot, un cocktail, et toujours être une bonne personne.

‘UN PEU SALÉ AUJOURD’HUI’

« Ce n’est pas parce que tu bois un verre que tu vas devenir alcoolique.

« Cela ne signifie pas que vous allez brûler votre famille et que vous allez prendre des décisions terribles et mauvaises, d’accord ? »

Josh, 33 ans, – qui est également le frère de Jill et le cousin d’Amy – a été arrêté le possession de pornographie juvénile en avril, ce qui a également conduit à l’annulation de TLC Comptant sur après environ 11 saisons.

Josh et Anna partagent six enfants : Mackynzie, 11 ans, Michael, neuf ans, Maryella, un an, Mason, trois ans, Meredith, cinq ans et Marcus, sept ans.





Dans une interview exclusive avec The Sun, Amy a admis qu’elle était « pas surpris” avec la décision du réseau d’annuler l’émission de télé-réalité de longue date.

La star de TLC a déclaré: « Je ne peux rien dire sur l’annulation de Counting On, à part » merci pour les souvenirs « . Beaucoup de souvenirs.

Elle a été à l’écart avec oncle Jim Bob, 55 ans et tante Michèle, 54,

Référez-vous à la légende

Jill a dit à Amy que « le changement peut être bon »[/caption]

amyrachelleking/Instagram

Amy a trouvé ses derniers « sacs de lait »[/caption]

Médias sociaux – Se référer à la source

Josh et Anna ont posé avec Mackynzie, Michael, Maryella, Mason, Meredith et Marcus[/caption]