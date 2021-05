Amy Duggar publie «  Soyez une bonne humaine  » après avoir admis qu’elle «  regrette  » d’être apparue dans 19 Kids & Counting après l’arrestation de Josh

AMY Duggar a encouragé ses fans à toujours «être un bon humain» malgré le drame massif entourant l’arrestation de son cousin Josh.

le Comptant sur La star a révélé plus tôt cette semaine qu’elle était «complètement prise au dépourvu» par la dépendance à la pornographie juvénile de son cousin.

Lis notre Blog en direct de Josh Duggar pour les dernières mises à jour

Instagram

Amy a demandé à ses fans d’être de « bons humains »[/caption]

Amy, 34 ans, a profité de ses histoires Instagram pour plaider pour une certaine positivité dans le chaos de l’arrestation de Josh.

La star de télé-réalité a partagé une photo d’une chenille monarque sur un tas de paillis et de feuilles en écrivant: « Soyez un bon humain. »

La personnalité de la télévision s’est manifestée depuis la publication de la nouvelle choquante la semaine dernière selon laquelle Josh a été surpris 65 images pornos enfantines et une vidéo de mineurs, dont un enfant en bas âge.

Dans un conversation exclusive avec The Sun, Amy a avoué se sentir «le cœur brisé» du scandale qui a frappé sa famille ultra-conservatrice.

Instagram

Elle a publié une photo paisible sur son histoire[/caption]

AP

Josh Duggar a été arrêté pour pornographie juvénile la semaine dernière[/caption]

La maman d’un enfant a fait le choix il y a des années d’abandonner la vie de gloire et de vivre une existence plus normale en tant que femme d’affaires.

La star de TLC a parlé franchement de la façon dont elle regrette d’apparaître sur le réseau 19 Kids & Counting, une émission qui a été annulée en 2015 peu de temps après la nouvelle Josh avait agressé plusieurs femmes mineures.

Cette année-là, on découvrit que le plus vieux des enfants de Duggar avait caressé les seins et les parties génitales de ses sœurs mineures.

«J’aurais aimé connaître plus d’informations avant de monter dans la série.

Instagram

Amy et son mari vivent une vie normale à l’abri des projecteurs[/caption]

Instagram

La maman de l’un est propriétaire d’un magasin de vêtements[/caption]

«J’étais aveugle sur le passé de Josh, complètement aveugle. J’aurais aimé connaître cette histoire à l’avance, de cette façon je n’aurais probablement jamais été dans la série », a-t-elle admis.

«Mais c’est ce que c’est. J’ai passé un bon moment avec les enfants, j’adore mes cousins.

«En même temps, j’aime changer un peu les choses et être propriétaire d’une entreprise, avoir ma propre famille et ne pas être sous les projecteurs», a-t-elle poursuivi.

«C’est vraiment rafraîchissant. Je ne me considère pas du tout célèbre, je travaille avec des boîtes toute la journée et je change de couches.

Instagram

Elle « ne changerait pas son style de vie » pour quoi que ce soit[/caption]

Instagram

Elle et son mari ont un fils nommé Daxton[/caption]

«C’est juste une période différente de nos vies, mais j’adore ça et je ne la changerais pour rien.»

Amy possède une boutique de vêtements à Springdale, dans le nord-ouest de l’Arkansas, qui n’est qu’à un immeuble du restaurant gastronomique de son mari.

Ils ont l’intention de se concentrer sur leurs projets de carrière malgré le tollé envers leur famille dans les médias.

La jeune maman était présent à l’audience de Josh mercredi, et Jill Duggar était également là pour le verdict.

Instagram

Amy a assisté à l’audience de Josh[/caption]

Instagram

Jill était également présente[/caption]

Josh a été libéré sous caution malgré la possession d’images pédopornographiques d’enfants de 12 à 18 mois.

Malgré les lourdes charges retenues contre lui, le père de six enfants est apparu de bonne humeur en sortant de la salle d’audience cette semaine.

La star de la télévision ne sera plus autorisée à vivre chez elle avec sa femme et n’aura de visites supervisées qu’avec ses enfants.

Instagram

Josh a fait une caution malgré les accusations de pornographie juvénile[/caption]

Josh ne sera plus autorisé à vivre à nouveau avec des enfants mineurs et a déménagé dans la maison d’un ami de la famille.





Un couple qui est ami avec Jim Bob et Michelle Duggar qui travaillent régulièrement avec les prisonniers a offert leur maison au père en disgrâce.

Amy et Jill sont considérées comme les rebelles de la famille stricte, car elles ont abandonné une grande partie de leur modestie pour vivre une vie plus libre.