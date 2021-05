Amy Duggar passe du temps avec Jill et dit que «  quelques câlins et une conversation entre filles se sont transformés en pique-nique en salle  » après l’arrestation de Josh

AMY King passe du temps avec sa cousine Jill alors qu’elle dit que «quelques câlins et une conversation entre filles se sont transformés en pique-nique à l’intérieur» après l’arrestation de Josh.

Les femmes ont passé du temps avec leurs enfants alors qu’Amy partageait avec défi une série de photos adorables sur Instagram au milieu du Duggar scandale familial.

Instagram / Amy King

La famille a passé du temps de qualité[/caption]

Instagram / Amy King

Amy a passé du temps avec sa cousine Jill[/caption]

Amy, 34 ans, a écrit à côté des clichés: «Quelques câlins et discussions entre filles se sont transformés en un pique-nique intérieur complet hier! Tellement bon pour l’âme! @jillmdillard nos garçons et leurs milkshakes! »

Les fans étaient ravis de voir les deux ensemble et se sont précipités pour montrer leur appréciation de leur amitié.

Un adepte a écrit: «Je suis tellement fier de vous deux! Merci d’avoir partagé votre voyage. »

«C’est tellement incroyable que vous donniez le soutien et l’amour dont Jill a désespérément besoin en cette période difficile. J’adore voir ça », a ajouté un autre fan.

Instagram / Amy King

Leurs fils ont apprécié un milkshake pendant que leurs mères se rattrapaient[/caption]

AP

Le juge chargé du dossier de Josh a déclaré qu’elle ne savait pas s’il représentait un danger[/caption]

Tandis qu’un troisième a écrit: «Je suis tellement contente que vous vous ayez Jill! Vous êtes tout simplement géniaux. «

Les deux cousins ​​auront eu beaucoup à parler suite à l’arrestation choc de Josh Duggar, 33 ans, pour possession de pornographie juvénile.

Amy, connue comme la rebelle de la Duggar famille, a révélé qu’elle était «complètement aveuglée» par les squelettes dans le placard du cousin Josh en difficulté.

La star dit également que si elle avait su, elle n’aurait probablement jamais rejoint 19 Kids and Counting.

Instagram

Jim Bob et Michelle soutiennent leur fils mais se sont séparés de leur fille pour avoir refusé de respecter leurs habitudes conservatrices[/caption]

S’adressant exclusivement au Sun après que le fils aîné de Duggar, Josh, ait été accusé de pornographie juvénile la semaine dernière, Amy a déclaré qu’elle avait le cœur brisé par le dernier scandale qui avait frappé sa famille ultraconservatrice séparée.

La chaîne de télévision TLC a annulé l’émission en 2015 après qu’il est apparu que Josh avait abusé sexuellement de quatre de ses sœurs et d’un ami de la famille alors qu’il était adolescent.

Maintenant, Josh, 33 ans, est accusé d’avoir reçu et de posséder de la pornographie juvénile décrivant des abus sexuels sur des enfants de moins de 12 ans, Amy a déclaré: «J’aurais aimé connaître plus d’informations avant de monter dans l’émission.

«J’étais aveugle sur le passé de Josh, complètement aveugle. J’aurais aimé connaître cette histoire à l’avance, de cette façon je n’aurais probablement jamais été dans la série.

Instagram

Amy a dit que si elle avait su pour Josh, elle ne serait jamais allée dans la série[/caption]

«Mais c’est ce que c’est. J’ai passé un bon moment avec les enfants, j’adore mes cousins.

Jos a été libéré de prison plus tôt cette semaine après avoir été accusé de possession de 65 images pornographiques juvéniles et d’une vidéo de mineurs, dont un enfant en bas âge, lors de son audience devant le tribunal de détention.

Josh, 33 ans, a comparu en zoom depuis la prison du comté de Washington dans l’Arkansas pour l’audience du tribunal de détention mercredi, car il semblait être de bonne humeur.

Josh aura «un accès illimité» à ses six enfants en présence de sa femme Anna, bien qu’il ne soit pas autorisé à côtoyer des enfants mineurs, y compris ses frères et sœurs, nièces et neveux.

Instagram

Amy avec son mari Dillon et leur fils Daxton[/caption]





La juge a déclaré à propos de sa décision: «Le tribunal considère ces accusations comme très graves. Il est préoccupant qu’un agent témoigne que le fichier téléchargé trouvé sur un ordinateur est l’une des pires pornographies d’abus d’enfants dans 1 000 cas, ce qui concerne le tribunal.

«Les victimes de votre crime, si vous l’avez commis, concernent le tribunal. Les enfants sont des victimes involontaires de pornographie. Ils sont victimes de la traite des êtres humains. Cela pèse contre votre libération dans la communauté.

Elle a dit que le scandale d’agression sexuelle qui a été rendu public «la préoccupe», en raison de l’âge des victimes et des enfants dans le porno.

Le juge a ajouté: «Je suis préoccupé par les images et les âges sont très proches de l’âge de vos enfants et neveux et nièces et frères et sœurs. Je ne sais pas si tu es un danger.