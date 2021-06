Amy Duggar montre son décolleté dans un haut décolleté alors qu’elle continue de défier le code vestimentaire strict de la famille

AMY Duggar a montré son décolleté dans un haut décolleté alors qu’elle continuait à défier son code vestimentaire familial strict.

Amy, 34 ans. a montré son chapeau, son chemisier à rayures et le stylo derrière son oreille alors qu’elle révélait ses réflexions sur le fait d’avoir un « deuxième enfant » dans une multitude d’histoires Instagram.

9 Amy Duggar portait un haut décolleté et un chapeau Crédit : Instagram @amyrachelleking

9 Amy a révélé ses pensées sur le fait d’avoir «un autre enfant» Crédit : Instagram @amyrachelleking

le Comptant sur La star a expliqué à quel point « la grossesse est très dure pour le corps » après avoir retiré un peu de saleté de son chapeau.

Amy a mentionné qu’elle avait enfin « l’énergie » pour se coiffer et se maquiller à nouveau.

La star de la télévision a noté qu’elle ferait une « injustice » envers « un autre enfant » parce que sa vie « doit ralentir ».

Amy a avoué qu’elle n’était pas enceinte tout en exhibant son décolleté dans un haut saisissant.

9 L’oncle d’Amy, Jim Bob, et sa Michelle ont des règles strictes en matière de code vestimentaire

La famille Duggar a observé un code vestimentaire strict qui permet généralement aux femmes de s’habiller modestement et de porter des jupes ou des robes.

Comptant sur le patriarche Jim Bob Duggar, 55 ans et matriarche Michelle Dugger, 54 ans, sont restés fidèles à ces règles strictes pour leur style de vie chrétien.

L’une de ces règles inflexibles consiste à ne pas autoriser les femmes à montrer leurs jambes ou à s’habiller de manière révélatrice.

La star de télé-réalité a défié le code vestimentaire strict de la famille avec ses cousins, Jessa, 28 et Jinger, 27 et Jill, 30.

9 Amy et son mari, Dillon King, avec leur fils Daxton Crédit : Instagram

9 Amy a dénudé ses épaules dans un selfie Crédit : Instagram / @amyrachelleking

9 Amy et sa cousine Jill ont posé pour une photo ensemble Crédit : Instagram / Amy King

Auparavant, Jill découvrait ses épaules dans un débardeur alors qu’elle attachait ses longs cheveux en queue de cheval et mettait un anneau de nez dans un récente histoire Instagram.

Amy et son mari, Dillon King, partagent leur enfant, Daxton, 18 mois.

Récemment, la personnalité de la télévision a célébré la fête des pères avec une citation inspirante sur Twitter.

9 Amy a dédié son tweet aux « vrais hommes » Crédit : Twitter

Amy a dédié son tweet aux « vrais hommes qui protègent et aiment leurs enfants ! Qui sont de vrais exemples ».

En avril, la cousine d’Amy, Josh, 33 ans, était arrêté puis libéré sous caution après avoir été pris en flagrant délit de « possession de 65 images de pornographie juvénile ».

Malgré sa libération, la star de TLC en disgrâce a restreint ses déplacements, car il ne peut pas quitter les comtés de Benton, Washington et Madison en Arkansas sans l’autorisation du tribunal.

9 Josh Duggar a été pris en flagrant délit de « possession de 65 images de pornographie juvénile » Crédit : AP

Même si Anna, la femme de Josh est enceinte d’environ six mois de leur septième enfant, il a été obligé de vivre loin de sa famille car il n’est pas autorisé à côtoyer des enfants mineurs.

L’aîné des enfants Duggar a « un accès illimité » à ses six enfants en présence d’Anna, bien qu’il ne puisse plus passer de temps avec ses frères et sœurs, nièces et neveux.

Josh et Anna partagent six enfants : Mackynzie, 11 ans. Michael, neuf ans, Maryella, un an, Mason, trois ans, Meredith, cinq ans et Marcus, sept ans.