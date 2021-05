AMY Duggar a félicité les mamans aujourd’hui pour marquer la fête des mères, pendant qu’Anna est dans le coin de son mari Josh au milieu de ses accusations de pornographie juvénile.

La star de télé-réalité a posté une vidéo avec son unique enfant, Daxton, 18 mois.

Amy Duggar, ici avec son fils Dillon, a félicité toutes les mamans aujourd’hui[/caption]

Cela survient alors qu’Anna Duggar se tient aux côtés de son mari, Josh, même après son arrestation[/caption]

Josh a été accusé de deux chefs d’accusation de possession et de réception de pornographie juvénile[/caption]

La jeune femme de 31 ans a posté la vidéo de son fils, avec la légende: «En ce moment, je suis son lieu sûr, son confort, je veux nourrir et passer chaque moment de réveil avec lui et je le protégerai du tout frais. »

Elle a poursuivi: « Pour toutes les mamans là-bas, qui aiment, protègent et se sacrifient pour leurs enfants, vous êtes vraiment quelque chose de spécial! »

le Comptant sur a également publié une série d’histoires Instagram de son seul enfant, Daxton Ryan.

L’un était lui qui courait vers elle avec ses mots: « Je suis toujours là pour vous attraper Love bug! »

Amy a célébré le fait d’être mère de son fils unique le jour de la fête des mères[/caption]

La famille a été critiquée pour n’avoir qu’un seul enfant[/caption]

Et un autre de lui courant vers elle au ralenti avec sa légende: « Maman aime toujours tes gros câlins Petit homme! »

Son message suit sa belle-sœur Anna’s, choix de se tenir aux côtés de son mari Josh qui a été accusé de possession de pornographie juvénile.

Josh, 33 ans, a récemment été emprisonné pour possession de 65 images pornographiques juvéniles et d’une vidéo de mineurs, dont un enfant en bas âge.

Les enfants de Josh ont fait en sorte que leur mère, Anna, se sente spéciale le jour de la fête des mères[/caption]

Le Sun a rapporté que Josh avait été libéré de prison le 6 mai.

La famille Duggar est devenue célèbre dans la série de télé-réalité, 19 Kids and Counting on TLC de 2008 à 2015, qui a suivi les parents de Josh, Jim Bob et Michelle alors qu’ils élevaient leur immense famille baptiste.

Josh a maintenant un accès illimité à ses six enfants avec son femme enceinte Anna, 32 ans, tant qu’elle est présente.

Josh portait un moniteur de cheville pour le garder en résidence surveillée alors qu’il quittait le tribunal[/caption]

Le juge a estimé que Josh avait un visage trop reconnaissable pour être considéré comme un risque de fuite[/caption]

Josh et Anna ont six enfants et un autre en route[/caption]

La femme de Josh, Anna, a annoncé qu’elle était enceinte du septième enfant du couple une semaine avant son arrestation avec une vidéo révélant le sexe.

Cependant, il est incapable d’avoir des contacts avec d’autres mineurs, y compris ses frères et sœurs, nièces et neveux.

Le juge à l’audience de Josh a déclaré: «Je suis préoccupé par les images et l’âge sont très proches de l’âge de vos enfants et neveux et nièces et frères et sœurs. Je ne sais pas si tu es un danger.

Un agent chargé de l’affaire a déclaré que le dossier «est parmi les cinq pires que j’aie jamais eu à examiner», car le dossier que Josh possédait comprenait des enfants aussi jeunes que 18 mois.

La famille Duggar est devenue bien connue[/caption]

De nombreux frères et sœurs de Josh sont sortis pour condamner ses actions.

La soeur de Josh Joy-Anna et son mari, Austin Forsyth, qui ont deux enfants, ainsi que Jill Duggar et son mari, Derick Dillard, et Jinger Duggar et son mari, Jérémy Vuolo, sont tous dérangés et ne soutiennent pas Josh.

Amy a également partagé une photo d’elle-même avec sa mère, qui est la sœur aînée de Jim Bob, le père de Josh, Deanna, avec: «À ma douce maman !! Toi et moi sommes plus épais que la colle! Je t’aime tellement et tout ce que nous avons vécu ensemble! »

Amy a partagé un cadeau qu’elle a reçu d’un livre qui disait «Bonne fête des mères Amy King.





«De Muma – Du ciel. Je vous embrasse, je sais que maman voudrait que vous ayez ce livre. Elle t’aimait tellement que tu étais sa petite-fille très spéciale ».

Amy a ensuite posté une photo de sa mère, Deanna avec Daxton et « Nous aimons notre nana! »

Amy a partagé une vidéo du voyage spécial de la famille au zoo avec son mari Dillon pour célébrer la fête des mères.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes touché par l’un des problèmes soulevés dans cette histoire, appelez RAINN (Rape, Abuse, & Incest National Network) au 800-656-HOPE (4673).