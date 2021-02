AMY Duggar a fait le «défi du vin» avec son mari Dillon King malgré l’interdiction de l’alcool par sa célèbre famille.

Renégat Amy défie les règles strictes de sa famille pour avaler de l’alcool.

Le joueur de 33 ans a publié un Instagram vidéo d’elle se penchant en arrière avec un verre de vin blanc dans la bouche comme elle la passe à son mari Dillon King.

Leur jeune fils Daxton, quant à lui, joue en arrière-plan.

Elle l’a taguée, «#winechallenge» et «#sundayshennanigans».

Un fan a répondu à la vidéo en écrivant: « Un Duggar buvant de l’alcool? »

Cependant, Amy a fièrement répondu: « Cheers I’m a King. »

Il semble qu’Amy fait tout son possible pour prouver qu’elle n’est pas aussi directe que le reste de la famille.

Elle a récemment publié une photo d’elle-même boire du vin le vendredi soir.

Afficher sa consommation d’alcool sur les réseaux sociaux est susceptible d’offenser Jim Bob et femme Michelle, qui ont 19 enfants.

Le claquement est un faire preuve de solidarité avec la décision de sa cousine tout aussi rebelle Jill Dillard de boire publiquement de l’alcool aussi au mépris des décrets familiaux.

Jill, 29 ans, surpris Comptant sur fans quand elle a révélé qu’elle ignorait une autre des règles de sa famille de ne pas boire d’alcool.

Quand un fan lui a demandé sur Instagram ce qu’elle buvait lors d’une récente soirée avec son mari Derick, Jill a révélé qu’elle appréciait une piña colada.

Suite à des réactions négatives pour l’avoir brisée règlements de la famille, Jill a publié un retour sournois à ses critiques.

Elle a posté une photo d’elle et de Derick en train de savourer un café, qu’elle a légendé: « Rendez-vous avec mon mari (et Sam aussi).

« Oh, et comme il semble que vous êtes tous intéressés par mon choix de boissons récemment (lol article récent) … oui, c’était un café REGULAR (c’est-à-dire un café complet) au chocolat blanc moka avec du lait de coco. »

Boire n’est pas la seule façon pour Jill de se rebeller contre sa famille.

Elle a toujours affiche des tenues qui peuvent être considérées comme moins que modestes par ses parents, comme les shorts de gym, hauts sans bretelleset des jeans.

Elle a également percé son nez et inscrit son fils aîné à l’école publique, qu’Israël aime jusqu’à présent.

Jill s’est éloignée de sa célèbre famille quand elle et Derick se sont éloignés de leur valeurs strictes conservatrices.

Elle est retournée à l’occasion chez Counting On pour aider en tant que sage-femme pendant les grossesses de ses sœurs et belles-sœurs, bien que Derick n’ait fait aucune apparition.

Derick, 31 ans, avait précédemment affirmé que lui et Jill étaient bannis de l’enceinte familiale lorsque son père n’y était pas.