Amy Duggar écrit un message émouvant pour le 80e anniversaire de la défunte grand-mère Mary deux ans après sa mort dans un accident de noyade

AMY Duggar a écrit un message émouvant à sa défunte grand-mère Mary à l’occasion de ce qui aurait été son 80e anniversaire.

La matriarche de la famille Duggar, qui était maman de l’oncle d’Amy Jim Bob et de sa mère Deanna, décédé dans un tragique accident de noyade en juin 2019 à l’âge de 78 ans.

Mercredi, Amy a partagé une photo amusante d’elle et de sa mère Deanna avec leur bien-aimé décédé.

Les trois générations de femmes Duggar portaient des chapeaux de cowboy alors qu’elles se tenaient parmi des rangées et des rangées de bottes de cow-boy et envoyaient des baisers vers la caméra.

La femme de 34 ans a commencé son hommage émouvant: «Cela aurait été votre 80e anniversaire aujourd’hui. Tout chez vous me manque. Les petites choses que personne ne savait vraiment à part moi.

« Mon copain de magasinage, la façon dont vous n’aimiez pas la musique dans la voiture, les sorties de crème glacée et vos nombreuses conférences sur le chemin de l’école, comment vous alliez partager votre foi dans un tapis de blanchisserie, une épicerie, vous J’aurais toujours cette petite Bible partout avec toi. Et maintenant, c’est dans ma voiture.

Instagram / Deanna Duggar

La mère d’Amy, Deanna, a également publié un hommage à sa mère[/caption]

Amy a poursuivi: «Vous portiez toujours ce magnifique collier en or lors d’occasions spéciales et maintenant je le porte aujourd’hui. Vous m’avez percé la tête: «montrez-moi vos amis et je vous montrerai votre avenir».

«Tu as pleuré avec moi quand mon petit ami de lycée m’a brisé le cœur et m’a tenu la main à chaque fois que je tombais. À l’époque, je n’appréciais pas vraiment toutes ces conférences tout le temps, mais maintenant je les tiens près de mon cœur.

le Comptant sur star a rappelé que sa grand-mère Mary avait grillé son mari, Dillon King, à l’époque où ils sortaient ensemble, pour s’assurer qu’il était bien adapté pour être avec sa petite-fille.

Maintenant, Amy et Dillon partagent un fils d’un an, Daxton, et la star de télé-réalité a partagé qu’il a le sourire de Mary, ce qui fait «fondre son cœur» chaque fois qu’elle le voit.

Instagram

Mary Duggar, décédée dans un accident de noyade en 2019, était également la mère de Jim Bob[/caption]

Instagram

Amy a partagé que son fils Daxton avait le sourire de sa grand-mère et que cela lui faisait « fondre le cœur »[/caption]

«Tu me manques terriblement, mais en même temps je suis tellement reconnaissante que tu sois en parfaite paix», a ajouté Amy.

Elle a terminé sa douce note: « Je t’aime toujours + pour toujours. »

Deanna a partagé son propre hommage à sa défunte maman le jour de son anniversaire avec une photo des trois femmes, en pulls et maquillées, souriant en grand devant la caméra.

L’homme de 57 ans a légendé la photo: «Ma précieuse maman me manque tellement !! Joyeux anniversaire au paradis !!! «

Instagram

Elle a récemment porté l’alliance de sa grand-mère pour travailler pour se sentir plus proche d’elle[/caption]

Instagram

Amy a travaillé sur sa « santé mentale » ces derniers temps et a partagé une liste de contrôle avec les fans qui comprenait des conseils[/caption]

Mary est décédée dans un tragique accident de noyade au milieu de 2019 lorsque elle a glissé et est tombée dans sa piscine, selon le coroner.

En décembre, Amy portait doucement sa bien-aimée l’alliance de grand-mère Mary tout en travaillant dans son magasin de vêtements.

Elle a partagé un cliché des bijoux, qui comportaient une bande d’or épaisse et quelques petits diamants au milieu, et a écrit: a écrit: «De plus, je porte l’alliance de grand-mère aujourd’hui…. elle venait me voir tous les jours.

Dernièrement, Amy a été extra axé sur la prise en charge de sa santé mentale et a dit à ses abonnés de «prendre soin de vous» – après arrestation de pornographie juvénile de cousin Josh.

Éclaboussure

Les soins personnels d’Amy surviennent peu de temps après l’arrestation de son cousin Josh pour pornographie juvénile[/caption]





La star de Counting On a partagé une liste d’actions qu’une personne peut utiliser lorsqu’elle est aux prises avec une mauvaise santé mentale sur son Instagram.

Elle a également révélé, peu de temps après l’arrestation de son cousin, que la «liste de personnes» en qui elle a confiance est très petite.