AMY Duggar, la cousine rebelle de la famille Counting on, a partagé une note révélatrice sur son compte de réseau social qui disait: « … s’il ne peut pas vous aimer correctement et d’une manière saine, alors vous devez faire vos valises. »

Cela survient alors qu’Anna Duggar continue de soutenir son mari Josh après son « arrestation de pornographie juvénile ».

Instagram

Amy a partagé ses réflexions sur les réseaux sociaux[/caption]

Twitter

Amy, 34 ans, a partagé un mème du personnage de télévision Alexis Rose de Schitt’s Creek du réseau CBC essayant de fourrer des tonnes de vêtements dans une valise.

Au-dessus, elle a écrit : « Il pourrait t’aimer, mais s’il ne peut pas t’aimer correctement et d’une manière saine, alors tu dois FAIRE VOS SACS.

« La vie est trop courte pour perdre du temps avec quelqu’un qui ne peut pas vous donner tout son cœur [sic]. «

Beaucoup de ses 75,6 000 abonnés sur Twitter soupçonnaient qu’elle parlait d’Anna et se sont précipités pour partager leurs propres réflexions.

Médias sociaux – Se référer à la source

Anna est enceinte de six mois du septième enfant du couple[/caption]

PA

Josh a été arrêté pour possession de pornographie juvénile[/caption]

L’un d’eux a écrit : « Elle ne partira pas ! C’est triste, mais elle ne le fera pas.

« J’espère qu’elle lira ceci et comprendra combien de personnes ne veulent que le meilleur pour elle et les enfants », a ajouté une autre.

Tandis qu’un troisième s’enthousiasmait : « Oui ! La vie est faite pour être appréciée. Ne soyez pas prisonnier de quelqu’un.

Amy et son mari Dillon, 33 ans, ont fait part de leurs réflexions sur son cousin Josh, 33 ans, qui était pris « possédant de la pornographie juvénile ».

Coleman-Rayner pour The US Sun

Josh est en liberté sous caution après son audience au tribunal[/caption]

Instagram/Amy Duggar

Amy a récemment déclaré à ses fans qu’elle n’avait «pas peur de dire ce qu’elle pensait» de sa célèbre famille[/caption]

Elle a récemment révélé qu’elle était « n’a pas peur de dire ce qu’elle pense » sur sa célèbre famille et a appelé son cousin Josh Duggar arrestation porno « mal ».

L’ancienne star de télé-réalité a été accusée d’avoir reçu et détenu de la pornographie juvénile, dont certaines comprenaient environ 65 images et une vidéo de pornographie juvénile de mineurs âgés de cinq à 10 ans.

Il est tenu de vivre loin de sa famille car il n’est pas autorisé à côtoyer des mineurs.

Amy, qui partage Daxton, 1 an, avec Dillon, a déclaré qu’elle était « inquiète » de Josh‘s six enfants.

Référez-vous à la légende

Amy a dit qu’elle s’inquiétait pour les enfants de Josh et Anna[/caption]

Médias sociaux – Se référer à la source

Josh ne peut pas voir ses enfants à cause des conditions de mise en liberté sous caution[/caption]

L’ancien de 19 Kids and Counting a mentionné avoir regretté d’avoir découvert les allégations de 2015 selon lesquelles Josh aurait agressé cinq filles mineures dans la maison familiale.

Les sœurs Jill, 30 ans, et Jessa, 28 ans, se sont manifestées en tant que victimes.

Amy a poursuivi : « J’aurais aimé savoir ce qui se passait. Je ne savais rien de toute la situation de Josh la première fois.

Son épouse Anne, qui est actuellement enceinte de six mois du septième enfant du couple, a décidé de se tenir aux côtés de son mari.

Instagram

Amy a un fils appelé Daxton[/caption]

Après avoir été libérée sous caution, la star de TLC a été soumise à des restrictions de voyage et ne peut pas quitter les comtés de Benton, Washington et Madison en Arkansas sans l’autorisation du tribunal.

Josh a été obligé de vivre loin de sa famille car il n’est pas autorisé à côtoyer des mineurs.

Josh et Anna partagent six enfants : Mackynzie, 11 ans, Michael, neuf ans, Maryella, un an, Mason, trois ans, Meredith, cinq ans et Marcus, sept ans.