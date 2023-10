Amy Dowden, strictement pro, révèle qu’elle a failli mourir après que la chimiothérapie ait provoqué un effondrement terrifiant au milieu de la bataille contre le cancer du sein

AMY Dowden a révélé qu’elle avait failli MOURIR après que sa chimio ait provoqué un effondrement terrifiant.

La professionnelle de Strictly Come Dancing, 33 ans, a révélé en mai qu’elle avait reçu un diagnostic de cancer du sein.

Cela signifie qu’elle a été forcée de se retirer de la série de cette année du concours à succès BBC One.

Puis, après avoir subi une mastectomie un mois plus tard, elle a raconté comment les médecins avaient découvert un cancer ailleurs dans son corps.

La courageuse Amy a depuis commencé un traitement de chimiothérapie et a récemment pris la décision déchirante de se raser les cheveux.

Cependant, dans une mise à jour choquante sur sa santé, Amy a révélé des complications après qu’une série de chimiothérapie lui ait presque coûté la vie.

S’adressant au Mirror, elle a expliqué : « Après mes deux premiers cycles, j’ai développé les effets secondaires potentiellement mortels qui peuvent accompagner la chimiothérapie, j’ai donc tout eu au cours du premier mois. »

Elle a poursuivi : « J’avais de la température et je n’avais pas réalisé la gravité d’avoir de la température.

« Je me suis levé, je me suis effondré, maman a appelé le numéro d’urgence et ils m’ont dit ‘appelle une ambulance immédiatement’. »

Amy, qui avait développé une infection, a subi un choc septique – avec sa tension artérielle si basse, ses organes auraient pu commencer à tomber en panne.

Expliquant ce qui s’est passé, elle a rappelé : « J’avais une tension artérielle très basse, une fréquence cardiaque faible, je n’avais pas uriné pendant 14 heures, mes marqueurs d’infection étaient à des niveaux dangereux. J’ai eu trois types d’antibiotiques différents et j’ai finalement répondu au troisième type.

« Nous avons rencontré les ambulanciers une semaine plus tard et ils m’ont dit que si je m’étais couché ce soir-là, je ne me serais peut-être pas réveillé le lendemain matin. »

Bien que son médecin lui ait assuré qu’elle n’avait pas eu de chance et qu’elle avait contracté une infection avant la chimiothérapie, Amy a dû se rendre à nouveau à l’hôpital.

Après son deuxième cycle de chimiothérapie, elle a développé des caillots qui, selon elle, l’ont laissée « effrayée ».

«Mon bras a enflé et est devenu violet et j’étais vraiment essoufflé. Alors j’ai été ramené de toute urgence. C’était effrayant aussi. Je prends des anticoagulants maintenant depuis six mois.

Amy a rejoint Strictly Come Dancing en 2017 et est rapidement devenue l’une des préférées des fans.

L’année dernière, le danseur a été jumelé à la star d’EastEnders, James Bye.

Amy, qui avait développé une infection, a subi un choc septique – avec sa tension artérielle si basse, ses organes auraient pu commencer à tomber en panne.

Amy a été obligée de rater cette série de Strictly Come Dancing en raison de son diagnostic.[/caption]