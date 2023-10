Amy Dowden révèle sa décision de dernière minute d’apparaître courageusement dans Strictly avec la tête chauve au milieu d’une bataille contre le cancer

Amy Dowden de STRICTLY a révélé qu’elle avait décidé de ne pas porter de perruque à la dernière minute pour son apparition surprise dans l’émission de samedi soir.

La danseuse professionnelle de 33 ans a été contrainte de se retirer de la compétition plus tôt cette année après avoir reçu un diagnostic de cancer du sein de stade trois.

amy_dowden/Instagram

Amy Dowden a fait un retour surprise dans Strictly sans sa perruque blonde[/caption]

Alors qu’Amy a annoncé aux fans qu’elle n’apparaîtrait pas dans la nouvelle série du concours de danse, elle a réussi à faire un retour rapide dans l’épisode de samedi soir pour donner aux fans une mise à jour sur leur santé.

Elle arborait audacieusement une tête chauve et portait une superbe robe scintillante.

Faisant le point sur son traitement de chimiothérapie, elle a déclaré : « J’ai dépassé la moitié de la chimiothérapie et j’ai hâte d’être de retour avec vous de façon permanente ! »

En réfléchissant à son retour émouvant à l’émission de la BBC, elle a écrit dans une publication Instagram ce matin (8 octobre) que la décision d’abandonner sa perruque blonde était un choix de dernière minute.

Elle a également remercié ses fans pour le soutien qu’elle a reçu sur les réseaux sociaux depuis son apparition dans l’émission en direct.

Amy a écrit : « C’est leur amour et leur soutien qui m’ont donné le courage de décider à la dernière minute de sortir et d’affronter les chauves.

« Ce sont des messages comme ceux ci-dessus, c’est pourquoi j’utilise ma plateforme pour sensibiliser et, espérons-le, donner confiance aux autres #baldisbeautful. »

Elle a poursuivi: «Je ne dis pas que c’était facile et mes cheveux longs me manquent toujours beaucoup, mais bon sang, c’était libérateur et c’est le mois de sensibilisation au cancer du sein qui m’a donné cette impulsion supplémentaire pour le faire.

«J’ai hâte d’y retourner bientôt avec la famille Strictly.»

Les fans et amis ont laissé des messages réconfortants à Amy sous son message.

L’une d’entre elles a écrit : « Amy, je suis chauve et fière pour les mêmes raisons que toi en ce moment, mais tu m’as fait monter les larmes aux yeux car je comprends parfaitement le courage qu’il t’a fallu pour faire cela – tu étais incroyable et belle. »

Un deuxième a déclaré : « Amy Dowden choisissant de ne pas porter de perruque dans Strictly ce soir vient de montrer à toutes les petites filles en chimio que chauve est belle. Quel modèle »,

Un troisième a écrit : « Vous êtes une inspiration et un modèle incroyables pour tant de personnes. Tu as l’air belle!! c’était tellement agréable de te revoir strictement hier soir .»