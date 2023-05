Amy Dowden de Strictly revient sur Instagram pour la première fois depuis son diagnostic de cancer du sein

La star de STRICTLY Come Dancing, Amy Dowden, est revenue sur les réseaux sociaux pour la première fois depuis qu’elle a partagé son diagnostic de cancer avec ses fans.

La star de la BBC, 32 ans, a révélé la semaine dernière qu’elle avait reçu un diagnostic de cancer du sein de grade agressif.

La star de 32 ans a trouvé une grosseur la veille de son voyage de noces aux Maldives, et on lui a dit plus tard de « se préparer au pire ».

Après quelques semaines difficiles, la danseuse professionnelle a admis aujourd’hui que c’était « exactement ce dont nous avons besoin en ce moment » alors qu’elle publiait des clichés d’une fête d’anniversaire en famille.

Amy a partagé des photos du premier anniversaire de son neveu Jacob, et elle n’a pas pu s’empêcher de sourire en berçant le gentil bébé.

La star portait un joli chemisier avec des fleurs aux couleurs vives sur les manches, et l’assortissait d’une chaîne pendentif en argent.

Amy a écrit à côté de ses photos : « Notre neveu chéri Jacob a 1 an !

« Je lui ai offert son premier jeu de roues. Mais il est plus impressionné de tremper sa tenue avec sa nappe phréatique extérieure de forêt tropicale ! Nous t’aimons Jacob! Bonne première fête d’anniversaire chérie.

Mercredi, Amy a parlé de son avenir dansant en remerciant les fans pour leur soutien à la suite de son diagnostic de cancer.

Elle a dit qu’elle voulait rester aussi positive que possible après que les médecins lui aient dit qu’ils avaient attrapé son cancer tôt.

Elle a ajouté qu’elle espérait un retour rapide à Strictly – refusant d’exclure d’être de retour dans l’émission plus tard cette année.

Sarah James, productrice exécutive de l’émission de la BBC, a déclaré : « Amy est une personne exceptionnelle, à la fois sur et en dehors de la piste de danse, et est adorée par toute sa famille Strictly Come Dancing.

« Tout le monde dans la série envoie à Amy tout notre amour et elle sait que nous sommes tous là pour la soutenir, chaque fois qu’elle a besoin de nous. »

Malheureusement, elle a des antécédents de cancer dans sa famille, disant Hello! Magazine : « Ma mère a eu un cancer de la thyroïde et un cancer du sein quand j’étais plus jeune, et c’était difficile de la voir traverser ça.

« Il est important de se rappeler l’effet du cancer sur toute la famille – il peut être tout aussi difficile de voir votre proche le traverser, et cela peut nuire à la santé de tout le monde. »

Bien qu’on lui ait dit qu’elle avait un cancer de grade trois, on ne sait pas à quel stade il en est.

Elle doit maintenant attendre une IRM et une biopsie avant de découvrir son plan de traitement. Cela inclura certainement la chirurgie, lui a-t-on dit.

Amy a également courageusement parlé de sa bataille de vie contre la maladie de Crohn.

