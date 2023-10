Danseuse de salon PROFESSIONNELLE et star de Strictly, Amy Dowden a révélé qu’elle avait caché son cancer du sein à son mari Benjamin Jones.

La femme de 33 ans a reçu un diagnostic de cancer de grade 3 en mai après avoir découvert une grosseur sur son sein.

amy_dowden/Instagram

Amy a reçu un diagnostic de cancer pour la deuxième fois en juillet[/caption]

BBC

James Bye et Amy lors d’un concert de Strictly Come Dancing[/caption]

Lors d’une interview avec Loose Women, Amy a révélé que la veille de sa lune de miel avec son mari Benjamin Jones, elle avait découvert une grosseur mais avait choisi de ne pas partager la nouvelle avec lui pour éviter de lui causer des inquiétudes inutiles.

Elle a déclaré : « La veille de mon départ en lune de miel, j’ai trouvé une grosseur sur mon sein. Mais je n’avais commencé que récemment à vérifier mes seins.

«J’ai fait le trek CoppaFeel avec Giovanna [Fletcher] quand j’étais en partenariat avec Tom Fletcher – et ce qui est merveilleux avec Strictly, c’est l’amitié que cela crée.

« Les Fletcher m’ont accueilli dans leur famille. Plus tard cette année-là, j’ai fait une randonnée avec G et pendant que j’étais en randonnée, j’étais avec des femmes qui me racontaient leurs histoires.

« Certaines d’entre elles marchaient parce qu’elles avaient eu un cancer du sein ou qu’elles marchaient pour quelqu’un d’autre et leur âge était très similaire au mien et je pensais : ‘Attends, je suis là pour sensibiliser les gens et je ne vérifie même pas. » moi-même’. »

« Donc, potentiellement, CoppaFeel et les Fletchers, et mon partenariat strict avec les Fletchers, m’ont maintenant sauvé la vie. »

« Je ne l’ai pas dit à mon mari Ben, je suis partie en lune de miel et chaque jour tu mets de la crème solaire et je pouvais le sentir et j’avais juste cette intuition, je savais. »

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle n’en avait pas parlé à son mari, Amy a répondu : « Il ne serait pas parti en lune de miel, je voulais vraiment cette lune de miel et qu’aurions-nous pu faire ?

« Et je ne voulais inquiéter personne jusqu’à ce que nous le sachions. »

Amy suit actuellement un traitement et n’a pas pu participer à la nouvelle série du spectacle de danse des célébrités.

La star a montré son esprit combatif la semaine dernière en devenant chauve sur le tapis avec une magnifique robe en soie rose.

Instagram

Amy a commencé un traitement de chimiothérapie et a récemment pris la décision de se raser les cheveux.[/caption]

Instagram

Amy est une danseuse de salon professionnelle surtout connue pour ses apparitions dans Strictly Come Dancing.[/caption]

Getty

Amy a montré son esprit combatif en devenant chauve sur le tapis avec une belle robe en soie rose.[/caption]