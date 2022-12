Amy Dowden de Strictly révèle un moment horrible où elle a été honteuse par une danseuse professionnelle qui a crié “elle a un gros cul”

AMY Dowden a partagé des détails sur l’horrible honte corporelle qu’elle a subie dans l’industrie de la danse.

La star de Strictly Amy, qui souffre de la maladie de Crohn, a révélé qu’elle avait reçu des commentaires choquants d’un collègue danseur professionnel qui lui avait dit qu’elle avait un « milieu épais » et un « gros derrière ».

Pennsylvanie

Amy Dowden de Strictly a parlé d’une période difficile[/caption] Pennsylvanie

La star a révélé qu’un autre corps de danseuse lui avait fait honte dans le passé[/caption]

Amy s’est ouverte sur les horribles abus lors d’une conversation avec la BBC où elle a admis que la honte corporelle avait commencé au début de sa carrière alors qu’elle n’avait que 19 ans.

Le danseur, qui prend des stéroïdes pour aider à gérer la condition, a déclaré: “Je me souviens d’avoir fait un concours de danse quand j’avais environ 19 ou 20 ans, j’avais pris une très forte dose de stéroïdes et ça me gonflait beaucoup – et mon le visage a changé, je l’ai appelé le visage du cobaye. Mon costume était vraiment serré.

« Il m’a fallu beaucoup de temps pour monter sur la piste de danse. Je me souviens avoir marché sur le sol et cette danseuse professionnelle a crié “elle a un gros derrière” et un “gros ventre” – eh bien, c’est la façon polie de le dire. Ce commentaire est resté avec moi pour le reste de ma vie et quand je prends des stéroïdes, c’est la première chose que j’entends.

Elle a poursuivi: “Elle ne savait pas ce que j’avais vécu et au lieu de danser, je voulais juste m’enfuir et pleurer.”

Amy lutte contre la maladie depuis son enfance, lorsqu’elle a commencé à l’affecter à l’âge de 11 ans.

La star a également admis que les trolls en ligne avaient été tout aussi cruels, l’un d’entre eux la qualifiant de “cuisses de tonnerre”.

Afin de sensibiliser le public au body-shaming et d’aider à y mettre fin, la danseuse a lancé un podcast intitulé Amy Dowden: Body Shaming and Me pour partager encore plus de détails sur son parcours personnel.

Amy sera de retour sur les écrans dans le cadre du spécial Strictly Christmas où elle accompagnera la star de Cbeebies, George Webster.

Cette année, Amy a dansé avec l’acteur d’EastEnders, James Bye.