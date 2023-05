Danseuse STRICTEMENT professionnelle Amy Dowden a parlé de son avenir dansant en remerciant ses fans pour leur soutien dans sa bataille contre le cancer.

La star de la BBC, 32 ans, a partagé la nouvelle choquante qu’elle avait reçu un diagnostic de cancer du sein de grade agressif la semaine dernière.

Pennsylvanie

Amy Dowden de Strictly dit qu’elle a hâte de jouer à nouveau au milieu de sa bataille contre le cancer[/caption] Instagram/@amy_dowden

Quelques instants après avoir reçu les résultats dévastateurs des tests, l’artiste farouchement courageuse Amy a demandé au médecin: « Combien de temps avant que je sois de retour sur la piste de danse? »

Hier soir, Amy a partagé une photo de sa danse sur Strictly alors que la star de l’Eurovision Sam Ryder se produisait.

Elle a écrit : « Ce sentiment de performance ne ressemble à aucun autre ! L’émotion, l’excitation, l’adrénaline et j’ai hâte que ça recommence.

« Cela nourrit mes âmes !

« Merci pour chaque commentaire et message d’aujourd’hui !

« Cela signifie tellement pour moi et mon incroyable famille dont j’ai tellement de chance d’être entouré ! Merci. »

Révélant sa bataille de santé sur Instagram mercredi, elle a écrit : « Salut à tous, j’ai des nouvelles qui ne sont pas faciles à partager.

« J’ai récemment reçu un diagnostic de cancer du sein, mais je suis déterminé à revenir sur cette piste de danse avant que vous ne vous en rendiez compte.

« Les Gallois adorent Amy x. »

Elle a découvert pour la première fois une grosseur au sein droit la veille de leur vol vers les Maldives en avril pour une lune de miel tardive.

Après avoir vu un médecin généraliste à son retour à la maison, Amy s’est fait dire que la grosseur était « suspecte » et qu’elle devait « se préparer au pire ».

Bien qu’on lui ait dit qu’elle avait un cancer de grade trois, on ne sait pas à quel stade il en est.

Elle doit maintenant attendre une IRM et une biopsie avant de découvrir son plan de traitement. Cela inclura certainement la chirurgie, lui a-t-on dit.

Amy dit qu’elle veut rester aussi positive que possible après que les médecins ont affirmé qu’ils l’avaient attrapé tôt.

Elle espère même un retour rapide à Strictly – refusant d’exclure d’être de retour dans la prochaine série de l’émission.

Sarah James, productrice exécutive de l’émission de la BBC, a déclaré : « Amy est une personne exceptionnelle, à la fois sur et en dehors de la piste de danse, et est adorée par toute sa famille Strictly Come Dancing.

« Tout le monde dans la série envoie à Amy tout notre amour et elle sait que nous sommes tous là pour la soutenir, chaque fois qu’elle a besoin de nous. »

Malheureusement, elle a des antécédents de cancer dans sa famille, disant Bonjour ! Magazine : « Ma mère a eu un cancer de la thyroïde et un cancer du sein quand j’étais plus jeune, et c’était difficile de la voir traverser ça.

« Il est important de se rappeler l’effet du cancer sur toute la famille – il peut être tout aussi difficile de voir votre proche le traverser, et cela peut nuire à la santé de tout le monde. »

Amy a également courageusement parlé de sa bataille de vie contre la maladie de Crohn.

Amy a été diagnostiquée pour la première fois avec une maladie intestinale chronique lorsqu’elle était enfant, mais a gardé sa bataille secrète jusqu’en 2019, date à laquelle elle s’est ouverte pour la première fois sur la maladie.

La maladie provoque une inflammation grave et des ulcères dans le système digestif et l’a amenée à l’hôpital plus de 100 fois dans une douleur intense.

Pennsylvanie