Amy Dowden de Strictly Come Dancing partage une perte de cheveux « déchirante » alors qu’elle fait le point sur la santé dans la bataille contre le cancer du sein

La star de STRICTLY Come Dancing, Amy Dowden, a fait le point sur sa santé émotionnelle et franche alors qu’elle poursuit sa lutte contre le cancer du sein.

La pétillante danseuse galloise de 33 ans a révélé son chagrin d’amour après l’avoir perdue cheveux à la suite d’un traitement de chimiothérapie.

Brave Amy a écrit sur Instagram: « Ce que j’ai trouvé de plus difficile cette fois-ci et ces derniers jours, c’est la perte de cheveux.

« Même si je me suis préparée, me réveiller tous les jours en me peignant doucement les cheveux avec un peigne large et en voyant ce qui en sort, c’est personnellement déchirant pour moi.

« Je ne lave mes cheveux qu’une seule fois, au maximum deux fois, cette semaine, sans utiliser de chaleur sur mes cheveux ni les coiffer, donc je ne me sens tout simplement pas comme moi.

« Alors il est temps de sortir la perruque, dis-je, et de s’y habituer, et de m’aider à me sentir comme moi. »

Pendant son traitement, Amy a porté un bonnet froid – un chapeau qui a un effet rafraîchissant en réduisant le flux sanguin vers le cuir chevelu.

Selon le NHS, il réduit également le niveau de médicament qui atteint le cuir chevelu, ce qui peut aider à la perte de cheveux.

La danseuse, qui a subi une mastectomie en juin pour lutter contre la maladie, a ensuite partagé une vidéo de poils dans un lavabo après quelques « peignages doux ».

La dernière série de traitements d’Amy a entraîné d’autres effets secondaires désagréables tels que nausées, nausées et aphtes.

Elle a expliqué: « Donc, ce cycle, j’ai commencé à me sentir malade dès que le deuxième lot de » diable rouge « est entré.

«Je suis rentré à la maison très fatigué et j’ai commencé à être malade (même avec tous les anti-maladie), vendredi après-midi, la maladie s’est arrêtée et juste des vagues de nausées.

«Je prends toujours des anti-maladie maintenant. Pratiquement aucun dormir à cause des stéroïdes et insomnie ils apportent avec eux.

«Je n’ai pas eu de dernier cycle, mais cette fois-ci, de charmants amis souffrant d’ulcère de la bouche.

«Mais j’ai réussi quelques promenades, de délicieuses soupes et smoothies maison et je me sens encore mieux aujourd’hui. Le petit gagne !

Amy, qui a également la maladie de Crohn, a reçu un diagnostic de cancer de stade 3 en mai.

Cela s’est produit après qu’elle a découvert une grosseur dans son sein droit la veille de son vol vers les Maldives en avril pour une lune de miel tardive avec son mari Ben Jones.

La star a des antécédents de cancer dans sa famille, disant Hello! Magazine : « Ma mère a eu un cancer de la thyroïde et un cancer du sein quand j’étais plus jeune, et c’était difficile de la voir traverser ça.

« Il est important de se rappeler l’effet du cancer sur toute la famille – il peut être tout aussi difficile de voir votre proche le traverser, et cela peut nuire à la santé de tout le monde. »

