WASHINGTON – Pour entendre les démocrates le dire, le président Donald Trump a nommé Amy Coney Barrett à la Cour suprême cet automne afin de détruire la loi sur les soins abordables et de l’emporter dans tout procès sur une élection contestée.

Deux mois après le début du mandat de Barrett, ces craintes semblent sans fondement. Mais les conservateurs espèrent qu’elle fera avancer la cause de la liberté religieuse, élargira les droits du deuxième amendement et cimentera une majorité conservatrice au plus haut tribunal du pays.

Ils ont des raisons d’être confiants. En tant que successeur de la défunte juge associée libérale Ruth Bader Ginsburg, Barrett a fait la différence le mois dernier dans une décision 5-4 qui bloquait les limites strictes de COVID-19 sur les rassemblements religieux à New York. Cette décision a créé un précédent que le tribunal a depuis appliqué en Californie, au New Jersey et au Colorado.

Mais l’ancienne juge de la Cour d’appel fédérale et professeur de droit, âgée de 48 ans, a fait profil bas depuis son arrivée à la Cour une semaine avant le jour du scrutin, laissant peu d’indices sur le type de juge associé qu’elle sera dans les décennies à venir.

Ce profil bas est venu au milieu d’une avalanche de cas et de controverses très médiatisés. Au cours de sa deuxième semaine à la plus haute magistrature du pays, le tribunal a entendu une affaire majeure mettant en balance la liberté religieuse et les droits des homosexuels. La semaine suivante, la troisième grande contestation par la Haute Cour de la Loi sur les soins abordables en huit ans.

Les juges ont également été contraints de répondre à une série de pétitions d’urgence contestant la victoire du président élu Joe Biden, les restrictions de l’État contre les coronavirus et les exécutions en attente. La semaine dernière, ils ont reporté une décision finale sur les efforts de l’administration Trump pour exclure les immigrants sans papiers du recensement utilisé pour attribuer les sièges au Congrès.

« Elle a sauté en plein milieu des choses. Cela a dû être très, très difficile », a déclaré Ed Whelan, président du conservateur Ethics and Public Policy Center.

Barrett a également fait face à une surveillance accrue parce qu’elle remplaçait Ginsburg, une icône libérale qui a mené une vaillante bataille contre le cancer du pancréas dans l’espoir de survivre à la présidence de Trump. Barrett’s a été la première nomination en près de 30 ans à changer l’équilibre idéologique de la cour et, sur la base de l’élection ultérieure de Biden, elle est venue à point nommé pour les conservateurs.

« Votre confirmation pourrait lancer un nouveau chapitre de l’activisme judiciaire conservateur contrairement à tout ce que nous avons vu depuis des décennies », a averti le sénateur démocrate Chris Coons du Delaware lors de l’audience de confirmation de Barrett. « Cela pourrait toucher pratiquement tous les aspects de la vie américaine moderne. »

Il n’est donc peut-être pas surprenant que Barrett, une résidente de l’Indiana qui enseigne à Notre-Dame, ait passé ses premières semaines à la cour immergée dans les détails des affaires inscrites à son dossier, plutôt que de rechercher l’attention du public. Lors de sa première journée de plaidoiries, elle a fait preuve d’une maîtrise des détails.

«Donc, en réfléchissant à la question du 231g et à savoir si le refus d’une motion de réouverture détermine les droits ou les responsabilités», dit-elle, «je pense, quand vous regardez 261.2 et les règlements, si vous pensez au 261.2 (b) , vous savez, si un refus est essentiellement une conclusion qu’il n’y avait aucune preuve nouvelle ou matérielle d’erreur, alors je peux voir comment cela pourrait être qualifié de détermination d’un droit ou d’une responsabilité. «

«Elle garde la tête baissée et fait le travail», a déclaré Elizabeth Wydra, présidente du Libéral Constitutional Accountability Center, qui s’est opposée à la confirmation de Barrett. « Elle a suivi un peu le livre de jeu habituel des recrues en matière de justice en s’en tenant à l’affaire en cours et en étant très studieuse dans la manière dont elle présente ses questions. »

Pas le « pion » de Trump

Tout en gardant la tête baissée, Barrett a montré qu’elle n’était peut-être pas le sycophant de Trump que les démocrates avaient averti qu’elle le serait – et elle a juré qu’elle ne le serait pas.

« J’espère certainement que tous les membres du comité auront plus confiance en mon intégrité que de penser que je me laisserais utiliser comme un pion pour décider de l’élection du peuple américain », a-t-elle déclaré lors de son audition de confirmation au Sénat en octobre.

Dans le même temps, elle n’a pas cédé aux suggestions des démocrates selon lesquelles elle se récusait des affaires majeures impliquant le président.

Dans l’affaire de la loi sur les soins abordables, l’administration Trump a convenu avec le Texas et d’autres États conservateurs que toute la loi devrait être annulée parce que sa sanction fiscale avait été éliminée en 2017. Barrett se demandait à haute voix pourquoi le Congrès chercherait à éliminer la loi, plutôt que simplement la impôt.

« Il serait étrange pour nous d’interpréter ce statut comme le Congrès disant: » Eh bien, nous allons changer le statut d’une manière qui le rendra … inconstitutionnel « », a-t-elle dit, paraphrasant la théorie du gouvernement.

L’autre principale préoccupation des démocrates pendant le processus de confirmation était le désir exprimé par Trump de faire asseoir Barrett à temps pour trancher les différends électoraux. Mais à ce moment-là ce mois-ci, ni Barrett ni les deux autres candidats du président, Neil Gorsuch et Brett Kavanaugh, ne l’ont renfloué.

Le tribunal a refusé à deux reprises de laisser l’État de Trump et ses alliés fédéraux, avec son soutien, contester les résultats des élections dans quatre États du champ de bataille essentiels à la victoire de Biden. Dans une affaire intentée par le Texas, les juges ont déclaré que l’État « n’a pas démontré un intérêt juridiquement reconnaissable à la manière dont un autre État mène ses élections. »

Alors que Trump était découragé, de nombreux conservateurs ne l’étaient pas.

« Je n’ai jamais pensé qu’elle était traduite en justice pour renverser l’ACA ou pour sauver Trump dans un conflit électoral », a déclaré John Malcolm, qui dirige l’Institut pour le gouvernement constitutionnel de la Heritage Foundation.

Sur une autre priorité de Trump en suspens au tribunal, Barrett a noté lors de la plaidoirie orale que les efforts du président pour exclure les immigrants sans papiers du recensement utilisé pour répartir les sièges au Congrès étaient sans précédent. Pourtant, elle s’est rangée du côté des conservateurs en attendant de voir si la politique avait un effet, plutôt que de l’annuler maintenant.

« Vous admettez que les étrangers illégaux n’ont jamais été exclus en tant que catégorie du recensement? » a-t-elle demandé au solliciteur général par intérim Jeffrey Wall.

Principes et règles

L’apparent scepticisme de Barrett à propos des positions de l’administration Trump sur le recensement, les soins de santé et les élections est toutefois pâle par rapport à la promesse qu’elle tient pour les conservateurs qui se méfient du juge en chef John Roberts et aspirent à une majorité de 6-3.

Pour preuve, ils ne cherchent pas plus loin que la décision de la veille de Thanksgiving qui a élevé la garantie constitutionnelle de la liberté religieuse au-dessus des précautions pandémiques des États. Grâce à Barrett, la nouvelle majorité conservatrice a jugé 5-4 que les limites imposées par le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, aux lieux de culte dans les régions durement touchées violaient la clause de libre exercice du premier amendement.

« Même en cas de pandémie, la Constitution ne peut être mise de côté et oubliée », a déclaré l’opinion majoritaire non signée, que certains observateurs de la cour ont théorisé que Barrett avait écrite. « Les restrictions en cause ici, en empêchant effectivement beaucoup d’assister aux services religieux, frappent au cœur même de la garantie de liberté religieuse du Premier Amendement. »

Les conservateurs sont également convaincus que Barrett fera partie d’une majorité de la Cour suprême qui juge que Philadelphie ne peut pas exiger que les fournisseurs de services sociaux religieux placent des enfants en famille d’accueil avec des couples mariés de même sexe.

Même ainsi, Barrett a indiqué au cours de la plaidoirie qu’elle n’irait peut-être pas jusqu’à approuver l’annulation d’un précédent judiciaire de 30 ans rédigé par son mentor, le regretté juge associé Antonin Scalia, selon lequel les États peuvent exiger des objecteurs religieux qu’ils se conforment à des lois généralement applicables.

Richard Garnett, directeur du programme Église, État et société à la faculté de droit Notre Dame et ami de Barrett, a déclaré qu’elle s’en tenait aux principes juridiques face aux forces politiques.

« Il y a des conservateurs judiciaires qui sont des juges, et l’une des choses que cela signifie … est de suivre des principes et des règles sans se soucier de savoir si le gouvernement gagne ou si quelqu’un d’autre gagne », a déclaré Garnett.

Pas de « réticence de recrue »

L’un des principes de Barrett est le caractère sacré du droit du deuxième amendement à porter des armes, que le juge associé Clarence Thomas a déploré comme étant un «droit défavorisé» à la Haute Cour.

Dans une dissidence à la Cour d’appel des États-Unis pour le 7e circuit, elle a écrit que les délinquants non violents devraient conserver leur droit à la possession d’armes à feu. Deux affaires soulevant cette question pourraient être examinées prochainement par la Haute Cour.

« Ce sont des cas très prometteurs pour les défenseurs des droits des armes à feu », a déclaré Adam Winkler, qui se spécialise dans la politique des armes à feu à la faculté de droit de l’UCLA. « L’un de ces cas est susceptible d’être un moyen pour la Cour suprême d’étendre les droits du deuxième amendement. »

Et puis il y a le Saint Graal des questions de la Cour suprême pour de nombreux conservateurs: l’avortement. Avant de devenir juge, Barrett s’est opposé vocalement et par écrit à la décision de 1973 Roe v. Wade légalisant l’avortement à l’échelle nationale.

En juin, la Haute Cour a annulé les restrictions de l’État sur les cliniques d’avortement pour la deuxième fois en quatre ans, signalant que son virage conservateur sous Trump n’avait pas éliminé une profonde division sur les droits à l’avortement. Dans ce cas, Roberts s’est rangé du côté des quatre libéraux, même s’il a divergé sur le raisonnement. Depuis, Barrett a remplacé Ginsburg.

D’autres affaires contestant le droit à l’avortement sont à la porte du tribunal, y compris celle du Mississippi qui interdirait la plupart des avortements après 15 semaines de grossesse. Le tribunal a reporté sa décision d’entendre cette affaire.

Pour l’instant, les conservateurs qui ont applaudi l’ascension de Barrett à la cour se sont contentés d’attendre et de regarder, alors même que les juges refusaient d’entendre les efforts du Texas pour annuler les pertes de Trump dans les États clés.

« Le fait que le tribunal n’ait pas pris cette affaire ne me rend pas trop préoccupé par la future jurisprudence d’Amy Coney Barrett », a déclaré Malcolm. «Je ne pense pas que nous aurons des réticences de recrue de la part du juge Barrett.