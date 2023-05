Amy Childs révèle son plus grand regret alors qu’elle rompt le silence sur la naissance d’un jumeau «traumatique et chaotique»

La star de TOWIE, Amy Childs, a parlé de son plus grand regret après sa naissance jumelle «traumatique et chaotique».

La favorite de la télévision – qui a accueilli une petite fille et un fils le mois dernier – a eu une naissance mouvementée qui l’a amenée à subir une césarienne d’urgence.

Avec le recul, Amy, 32 ans, a déclaré qu’elle souhaitait maintenant avoir planifié une césarienne, affirmant qu’elle n’aurait dû « jamais écouter les histoires d’horreur sur les césariennes ».

Amy a déclaré: « C’était traumatisant et chaotique, mais à la fin, j’aurais aimé avoir prévu une césarienne.

« J’avais un plan de naissance mais c’est parti par la fenêtre.

« Mon plan était de devenir naturel, mais lors de l’analyse de 36 semaines, la tête d’un bébé était baissée.

« J’ai été réservée pour être induite et avoir un accouchement naturel.

« Cela ne s’est pas déroulé comme prévu et je n’ai pas pu avoir d’accouchement naturel, j’ai donc eu besoin d’une césarienne d’urgence. Était-ce si mauvais ? Pas du tout. J’avais écouté toutes ces histoires d’horreur sur les césariennes, mais j’aurais aimé ne pas les avoir entendues.

S’adressant à sa copine sage-femme Zoe Watson sur Instagram en direct, elle a poursuivi: « Ce n’était pas si grave finalement, après six semaines, la cicatrice n’est plus que minuscule.

« J’ai pu me lever et prendre une douche. J’aurais aimé écouter ma mère qui disait que je devrais avoir une césarienne.

Cela vient après que The Sun révèle que la favorite des fans, Amy, lance une série en deux parties The Twin Life le 23 mai, qui exposera la période « turbulente » qu’elle a subie dans les coulisses.

Dans un premier aperçu de la toute nouvelle série ITVBe, Amy admettra les hauts et les bas de la vie jumelle alors que sa famille double de taille.

Le premier épisode verra la famille se préparer pour les jumeaux avant leur arrivée, tandis que le deuxième épisode les verra se lancer dans les premiers jours après la naissance.

Fidèle à sa réputation, Amy se prépare à accueillir les jumeaux dans le plus pur style Essex avec un nouveau bronzage en spray et des sourcils avec le meilleur ami et cousin Harry.

Alors qu’Amy s’adapte à sa nouvelle vie à la maison avec les jumeaux, Billy pose la question la plus excitante et demande à Amy de l’épouser, entraînant Amy et Billy dans leur nouvelle aventure en tant que bientôt M. et Mme.

Dans la série, Amy déclare : « Je suis très excitée de faire participer les téléspectateurs à ce voyage fou avec des jumeaux, alors que je deviens maman de quatre enfants de moins de cinq ans !

« Bill et moi anticipons avec impatience de partager chaque instant, de la phase de nidification animée, de la naissance par césarienne d’urgence, à la réalité brute des jours suivant l’arrivée des jumeaux, et enfin une proposition très excitante !

« Nous sommes ravis que les caméras accompagnent le trajet pour capturer tous ces moments spéciaux. »

