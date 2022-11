Amy Childs révèle qu’elle a surpris son petit ami Billy en train d’envoyer un message à une autre fille derrière son dos avant de tomber enceinte de jumeaux

AMY Childs a révélé qu’elle avait confronté son petit ami Billy Delbosq à propos d’avoir envoyé un SMS à une autre femme avant de tomber enceinte de leurs jumeaux.

La star de Towie, 32 ans, et son compagnon, 39 ans, ont récemment annoncé qu’ils attendaient des jumeaux. Amy est déjà maman de Polly, cinq ans, et de Ritchie, quatre ans, issues de relations précédentes.

La star aux cheveux flamboyants a révélé la nouvelle passionnante à OK! magazine, en disant: “Je suis toujours sous le choc.”

Amy et Billy sont en couple depuis un peu plus d’un an, et dans la dernière série de Towie, elle l’a vu le confronter en République dominicaine.

Les téléspectateurs ont regardé Billy s’envoler pour la surprendre pendant qu’elle était là, et pendant qu’Amy était ravie de le voir, ils avaient quelque chose d’important à discuter.

Lors d’une conversation entre les deux, le joueur de 32 ans a dit à Billy que les dernières semaines avaient été merdiques.

Elle a dit : « Ouais, vous savez, écoutez, moi et vous, nous avons eu beaucoup de hauts et de bas ces huit dernières semaines. Moi et votre relation a été de la merde, la main sur mon cœur, ça a été aussi ** t.

Elle a ajouté: “Envoyer des messages à une autre fille, pour moi, a probablement été la chose la plus difficile que j’aie eu à traverser dans une relation. Tu vois ce que je veux dire? Je connais tes raisons, nous n’étions pas ensemble cette semaine-là parce que nous étions de temps en temps.

Les commentaires d’Amy ont été rencontrés avec Billy disant qu’il y avait “f *** tout dedans”, alors qu’il continuait: “Tu dis que tu veux être avec moi, alors tu ne le fais pas, puis tu le fais, puis tu ne le fais pas .”

Amy a dit: “J’ai vu les messages, vous l’avez invitée à revenir avec vos amis, tout à fait bien, assez bien ce que vous faites – ce n’est pas acceptable dans une relation, parce que je ne vous ferais jamais ça.”





Malgré ce qui s’est passé, Amy a dit à Billy “Je te fais confiance”, ajoutant: “C’est comme une petite graine dans ma tête encore que j’ai ça, tu vois ce que je veux dire?”

Le couple a depuis connu une forte romance sur la série à succès, qui s’est terminée la nuit dernière.

Partageant leurs nouvelles passionnantes sur le bébé, Amy a ajouté: “Je vous promets maintenant, je ne voulais plus d’enfants. Quand j’ai rencontré Bill, je me suis dit : ‘Tu sais quoi, j’en aurai un de plus.’ Nous sommes tellement excités – ça va être absolument incroyable.

Et s’ouvrant sur la découverte de la nouvelle choc, elle a déclaré: “Ce fut une énorme surprise. Même en apprenant que j’étais enceinte et en apprenant la nouvelle, je ne savais pas si je devais rire ou pleurer.

Il vient comme Amy et son homme Billy a déclenché des rumeurs de fiançailles après être parti en vacances.

La reine du vajazzle a gardé sa main gauche hors de portée alors qu’elle profitait des vacances en famille à Protarus, à Chypre, la semaine dernière.

