Amy Childs révèle que la deuxième série de l’émission ITV a été repoussée – après une « dispute massive » avec son fiancé Billy

AMY Childs a décidé de reporter la deuxième série de son émission ITVBe après avoir eu du mal avec les « caméras là tout le temps ».

La reine de télé-réalité a déclaré qu’elle et son fiancé Billy Delbosq avaient eu une énorme dispute le premier jour du tournage d’Amy Childs : The Twin Life.

Amy, qui a accueilli ses jumeaux Billy et Amelia en avril, a déclaré que l’émission donnait aux téléspectateurs un aperçu du côté « moins glamour » de sa vie.

S’adressant au Sun, elle a déclaré : « Les gens me voient sur TOWIE et pensent que ma vie est tellement glamour, mais c’était vraiment dépouillé et brut.

« C’était très intense », a-t-elle ajouté.

« Bill et moi nous sommes disputés le premier jour du tournage. C’était parfois difficile parce que vous êtes épuisé et que vous devez filmer, mais je suis content de l’avoir fait.

Amy a décidé de ne pas faire de deuxième série pour le moment, malgré l’envolée des audiences.

« J’adorerais faire une deuxième série mais pas maintenant », a-t-elle expliqué.

«J’ai l’impression que je veux vraiment profiter des jumeaux pendant un moment. C’est difficile quand on a des caméras là tout le temps.

« Je pense que lorsque les jumeaux n’auront qu’un an, peut-être dans six mois à un an. Pour être honnête, ma vie est tellement remplie que j’ai l’impression que j’ai besoin d’une petite pause et de quelques mois de congé.

En plus de reporter la deuxième série de son émission, elle a également repoussé le fait de dire « oui » à Billy.

La femme de 33 ans a annoncé pour la première fois qu’elle était fiancée à un homme d’affaires en avril 2023.

Elle l’a d’abord appelé son « prince charmant », après leur première rencontre pendant le confinement trois ans plus tôt.

Mais malgré une relation apparemment éclair, il semble que les deux hommes aient maintenant décidé de prendre leur avenir un peu plus lentement.

La personnalité d’OG Towie a déclaré au Sun : « Il n’y a aucun projet de mariage pour le moment.

« En fait, j’ai demandé à Bill s’il voulait toujours m’épouser l’autre jour parce que depuis qu’il l’a proposé, il n’en a plus parlé depuis.

«Je pense que nous nous marierons dans quelques années, rien ne presse.

« Je dois admettre que j’ai tout de suite commencé à regarder les robes de mariée, mais je n’y ai même plus pensé depuis. »

Elle a ajouté : « Pour être honnête, je n’ai même pas l’impression de pouvoir le planifier maintenant. Je veux me concentrer sur les enfants. Nous n’avons pas besoin de nous marier pour prouver quoi que ce soit.

Billy, 40 ans, a utilisé leurs nouveau-nés Billy et Amelia dans sa proposition à la star, les habillant de costumes assortis sur lesquels on pouvait lire : « Maman, veux-tu épouser mon papa ?

Amy, 32 ans, a écrit : « J’ai dit OUI… Future Mme Amy Delbosq. »

Towie est le dimanche à 21h sur ITVBe.