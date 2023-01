Amy Childs révèle les débuts de Towie de sa fille Polly dans de jolies photos

AMY Childs a révélé les débuts de sa jeune fille Polly dans The Only Way Is Essex dans une série de jolis clichés.

La mère de deux enfants, qui est actuellement enceinte de jumeaux, a révélé que son enfant de cinq ans se préparait pour le tournage hier.

Polly a été vue faire ses débuts dans une émission pour 2023[/caption]

Amy, 32 ans, qui s’apprête à accueillir son troisième et quatrième enfant avec son petit ami Billy Delbosq, a posé aux côtés de Polly.

Prenant à ses histoires Instagram, la fière maman a révélé que sa fille aînée faisait ses débuts sur Towie.

“Une petite femme excitée, prête pour son premier tournage”, a écrit Amy en plus d’une vidéo d’elle-même et de Polly.

Sa douce fille, toute de rose vêtue, s’est approchée de la bosse florissante de sa mère pendant qu’elle se préparait.

“Alors je me suis coiffée et maquillée”, a déclaré Amy à la caméra, avant de se tourner vers Polly : “Polly, qu’est-ce qu’on attend ?”

“Towie”, a répondu Polly, alors qu’Amy continuait: “Polly est en train de filmer, prête pour sa première scène de Towie 2023. Avec qui filmez-vous?”

“Je filme avec Harry, la bosse et toi et moi”, a répondu Polly en posant pour la caméra, montrant sa robe.

“Nous ne pouvons pas attendre”, a conclu Amy, avant de partager une photo de Polly derrière les caméras, regardant le moniteur.

“Elle est de retour en force, filmant sa première scène de 2023”, a écrit Amy alors que Polly travaillait dur sur le plateau.

L’année dernière, il a été révélé que la fille aînée d’Amy avait été prise par une agence de mannequins.

La petite fille semblait suivre les traces de sa mère alors qu’elle progressait vers la célébrité.

Polly a déjà figuré sur The Only Way Is Essex avec Amy dans les anciennes saisons de la série, mais pas son fils Richie.

Ritchie, quatre ans – qu’elle partage avec son ex constructeur, également appelé Ritchie, est tenue à l’écart des projecteurs.

Cela a conduit certaines personnes à se demander injustement pourquoi elle traite ses enfants différemment, mais Amy a riposté l’année dernière.

Elle avait précédemment déclaré au Sun: “C’est un beau garçon, il est comme un mini-moi et bien sûr je l’aime autant que Polly.

“Polly a un père différent et j’ai pris une décision différente avec Polly et c’est aussi simple que ça.

“C’était une décision difficile parce que je ne veux pas que Ritchie ou Polly grandissent et disent pourquoi tu as fait ça avec moi et pas avec mon frère et ma sœur.

“Tous les messages constants remettant en question mon amour pour Ritchie me dépriment cependant parce que j’aime mes enfants exactement de la même manière.”

Amy attend des jumeaux avec son petit ami Billy[/caption]