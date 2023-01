Amy Childs pose pour des photos de bosse de bébé nue alors que la star enceinte de Towie prend une décision importante concernant sa famille

ENCEINTE Amy Childs pose comme vous ne l’avez jamais vue auparavant et ne le ferez plus jamais sur les photos exclusives de The Sun avant qu’elle ne donne naissance à des jumeaux.

La star de télé-réalité rayonnante berce son ventre nu et nous dit qu’elle a pris une énorme décision familiale avant la naissance.

Justina Cereskaite @just_tina_photography

Amy Childs est époustouflante dans une séance photo nue alors qu’elle berce son bébé en disant que ce sera sa dernière grossesse[/caption] Justina Cereskaite @just_tina_photography

La légende de Towie porte des jumeaux et doit accoucher en avril[/caption] Justina Cereskaite @just_tina_photography

Amy, 32 ans, dit “c’est agréable de se promener avec nous trois ensemble”[/caption]

Elle est maman d’une fille, Polly, cinq ans, et d’un fils, Ritchie, quatre ans, et attend un garçon et une fille en avril.

Lorsqu’on lui a demandé si elle ajouterait de nouveau à sa progéniture après l’arrivée des jumeaux, elle a répondu : « J’aime les grandes familles, mais je pense que quatre, c’est l’idéal. Deux garçons, deux filles.

Amy, 32 ans, est ravie de ses photos uniques et ajoute : « Je n’ai jamais eu de clichés comme celui-ci. J’ai pensé : « Je vais y aller.

“Donc, j’y suis allé et j’étais vraiment content d’eux. Je regarderai en arrière dans le temps et je penserai: ‘Tu sais quoi, c’était si beau.'”

La légende de la télévision s’apprête à filmer une nouvelle série de Towie, tout en grandissant “de plus en plus de jour” après être tombée enceinte de son petit ami, l’homme d’affaires d’Essex Billy Delbosq.

« Je grossis. J’ai 26 semaines maintenant, et avec des jumeaux, tu deviens gros. Je commence le tournage de Towie la semaine prochaine, j’ai l’impression de ne pas m’arrêter ! Amy rit.

Bill voulait avoir des enfants dès qu’ils étaient tombés amoureux il y a deux ans, et c’était elle qui avait besoin d’être un peu convaincue au début.

« Bill n’a pas d’enfants, il a 40 ans cette année. Il a toujours voulu être papa, mais évidemment, il n’a jamais rencontré la bonne personne”, a déclaré le joueur de 32 ans au Sun.

«Moi ayant les deux enfants, Polly et Ritch, j’étais un peu comme: ‘Mmm. J’aurais été vraiment content de rester à deux…’ Mais en rencontrant Bill, je me suis dit : ‘Tu sais quoi, je vais voir.’ »

Mais toute hésitation est partie depuis longtemps après l’avoir vu avec ses deux, comme elle ajoute : « Bill va être tellement impliqué, il sera un papa incroyable.

« Il s’est occupé de mes enfants et il a été incroyable. Il est vraiment bon, donc j’ai de la chance là-bas.

Le propriétaire et constructeur de salle de sport est également prêt à affronter sa peur s’il la rejoint dans la salle de travail !

Amy ajoute avec un petit rire : « Bill n’aime pas le sang ! Je ne sais pas où nous allons en venir avec Bill. Il est mon principal souci. Je vous tiendrai au courant après l’accouchement !

La star a un garçon et une fille et a profité de sa troisième grossesse à part quelques nausées.

Et quelqu’un d’encore plus excité par sa précieuse cargaison est sa bien-aimée Polly, cinq ans.

« Elle en a parlé à tous les professeurs de l’école, à tous ses amis. Elle a su à 11 semaines et chaque matin elle se réveille et dit : ‘Maman, quand est-ce qu’ils viennent ?’ Elle parle aux bébés comme, ‘Comment vous sentez-vous?’ C’est vraiment mignon.

Polly et Ritchie, qui ont quatre ans, accueilleront leur petite sœur et leur petit frère dans le monde en avril ou même plus tôt, car des jumeaux peuvent naître jusqu’à quatre semaines plus tôt.

Et même si Amy souhaite accoucher naturellement, elle est prête à faire confiance aux médecins qui la surveillent de près toutes les deux semaines.

Cependant, faire appel à une sage-femme privée qui est mère de jumeaux était une évidence pour elle.

Elle raconte : « J’avais une sage-femme privée avec Polly et Ritch. Ils viennent vous vérifier et cela a été d’une grande aide pour moi. J’ai une autre fille que j’ai recherchée; Je l’ai rencontrée quelques fois.

“Elle viendra probablement dans environ trois semaines, alors que je suis en train de préparer mon plan de naissance.”

L’esthéticienne, qui a appliqué des cristaux sur la zone intime de son ami Sam Faiers au début de Towie, admet qu’il n’y a plus de vajazzles dans un avenir proche, et elle ajoute avec son rire contagieux : “Non, je ne suis plus glamour maintenant. Bill, ce qu’il a obtenu par rapport à ce qu’il a maintenant est très différent !

“Je vis littéralement dans ma robe de chambre.”

Amy ajoute qu’elle adore se promener avec eux trois ensemble, c’est un sentiment tellement merveilleux.

“Votre corps est tellement incroyable de créer deux petits humains, nous nous sentons très bénis.

«Nous le considérons comme une bénédiction. Bien sûr, ce sera un travail difficile; mais je l’ai déjà fait.

« J’ai deux enfants, Polly et Rich – ces bébés incroyables. J’espère vraiment que nous avons de bons enfants et de bons bébés parce que si vous avez de bons bébés, vous êtes à mi-chemin.

« Bill ne saura pas ce qui l’a frappé ! Et la meilleure chose qu’il m’ait dite – il est allé me ​​voir l’autre jour : “Tu sais, nous aurons les jumeaux, et si tu veux y retourner, nous y retournerons.”

instagram/amychilds1990

La favorite de Towie a dévoilé ses projets d’avenir[/caption] Instagram

Amy enceinte – qui attend des jumeaux – veut accoucher naturellement[/caption]