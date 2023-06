Amy Childs montre son incroyable corps post-bébé 10 semaines après la naissance de jumeaux

La star de THE Only Way is Essex, Amy Childs, semble positivement rayonnante alors qu’elle part en vacances avec les derniers ajouts à sa famille.

Amy a donné naissance à des jumeaux il y a un peu plus de deux mois avec son partenaire Billy Delbosq, et la star de télé-réalité est prête à les partager avec le monde.

Amy a partagé le cliché réconfortant sur son Instagram

Amy est devenue célèbre en tant que membre de la distribution originale de TOWIE et est apparue dans et hors de la série depuis.

Dans les clichés récents, la personnalité de la télévision peut être vue en train de se rapprocher des nouveau-nés pendant les vacances.

Les jumeaux Billy River et Amelia Mae sont nés le 6 avril et le couple a déjà goûté au soleil des vacances.

Partageant un cliché sur son flux Instagram avec ses 855 000 abonnés, Amy peut être vue se prélassant au soleil vêtue d’un maillot de bain noir et de lunettes de soleil regardant avec amour ses bébés se reposer à l’ombre.

Le message est sous-titré: « Maman et ses jumeaux… pourraient simplement les regarder toute la journée. »

L’image a reçu une vague d’amour et de soutien de la part de la famille, des amis et des fans, enregistrant plus de 17 000 likes en 24 heures.

Un fan a commenté: « Et ils pourraient vous regarder toute la journée par son apparence. »

« Tu es absolument magnifique @ amychilds1990 », a ajouté un autre.

Un adepte excité a demandé une nouvelle émission télévisée suivant Amy et ses nouveau-nés, ils ont dit: « Une autre émission télévisée s’il vous plaît !! Vraiment apprécié vous tous sur ce récent !! @itvxofficial @billydelbosq8.

La maman en forme a également partagé des vacances amusantes sur ses histoires Instagram en taquinant la « future Mme Delbosq ».

La star a partagé sa première photo de vacances la veille, avec les jumeaux allongés paisiblement dans leur poussette.

Elle a déclaré: «Premières vacances avec les jumeaux… Je n’aurais jamais imaginé à quel point c’était difficile de voyager avec 2… L’emballage, le voyage, s’assurer que j’ai tout… Mais des moments comme celui-ci font que chaque seconde en vaut la peine… les mamans voyagent? Vous avez ceci.

Amy a deux autres enfants issus de relations antérieures, sa fille Polly et son fils Ritchie.

Amy et son partenaire Billy ont emmené les jumeaux lors de leurs premières vacances quelques mois seulement après leur naissance