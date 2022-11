Amy Childs montre sa bosse de bébé en pleine croissance à l’ITV Palooza après avoir révélé qu’elle allait avoir des jumeaux

AMY Childs avait l’air incroyable alors qu’elle montrait sa bosse de bébé florissante à l’ITV Palooza hier soir.

La star de Towie, 32 ans, s’est coordonnée avec le tapis bleu dans une robe moulante qui comportait de longues manches dramatiques.

Amy, qui a récemment confirmé qu’elle et son petit ami Billy Delbosq attendaient des jumeaux, a brillé en posant joyeusement pour les photographes lors de l’événement à Londres.

Elle est déjà maman de Polly, cinq ans, et de Ritchie, quatre ans, issues de relations précédentes.

La star a récemment révélé la nouvelle excitante à OK! magazine, en disant: “Je suis toujours sous le choc.”

Amy a ajouté : « Je te promets maintenant que je ne voulais plus d’enfants. Quand j’ai rencontré Bill, je me suis dit : ‘Tu sais quoi, j’en aurai un de plus.’ Nous sommes tellement excités – ça va être absolument incroyable.

Et s’ouvrant sur la découverte de la nouvelle choc, elle a déclaré: “Ce fut une énorme surprise. Même en apprenant que j’étais enceinte et en apprenant la nouvelle, je ne savais pas si je devais rire ou pleurer.

Mais ça n’a pas été simple pour Amy et Billy après qu’elle ait découvert qu’il avait envoyé un message à une autre femme.

Amy et Billy sont en couple depuis un peu plus d’un an, et dans la dernière série de Towie, elle l’a vu le confronter en République dominicaine.

Les téléspectateurs ont regardé Billy s’envoler pour la surprendre pendant qu’elle était là, et pendant qu’Amy était ravie de le voir, ils avaient quelque chose d’important à discuter.





Lors d’une conversation entre les deux, elle a dit à Billy que les dernières semaines avaient été merdiques.

Elle a dit : « Ouais, vous savez, écoutez, moi et vous, nous avons eu beaucoup de hauts et de bas ces huit dernières semaines. Moi et votre relation a été merdique, la main sur mon cœur, ça a été aussi ** t.

Amy a ajouté : “Envoyer des messages à une autre fille, pour moi, a probablement été la chose la plus difficile que j’ai eu à traverser dans une relation.

“Tu vois ce que je veux dire? Je connais tes raisons, nous n’étions pas ensemble cette semaine-là parce que nous étions de temps en temps.