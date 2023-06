Amy Childs fait fondre le cœur des co-stars de Towie en amenant des jumeaux avec Billy Delbosq à Chypre

AMY Childs a laissé ses co-stars de TOWIE sous le choc lorsqu’elle les a surpris avec la visite de ses jumeaux nouveau-nés lors de l’escapade ensoleillée du casting à Chypre.

La légende originale de TOWIE est arrivée pour filmer des scènes de la nouvelle série de l’émission quelques semaines seulement après avoir accueilli ses jumeaux avec son partenaire, Billy Delbosq.

Raw Image Ltd

Amy et Billy sont sortis à Chypre pour un tournage de TOWIE[/caption] Raw Image Ltd

Ils ont surpris leurs co-stars avec la visite de leurs nouveau-nés[/caption] Raw Image Ltd

Amy a regardé par-dessus la lune pour retrouver ses copains co-star[/caption]

Amy, 33 ans, avait l’air rayonnante alors qu’elle sortait dans une magnifique tenue estivale aux côtés de son petit ami et de leurs deux nouveau-nés.

Billy avait l’air tout aussi pimpant alors qu’il portait une chemise à motifs avec une paire de shorts blancs.

Le casting du hit de télé-réalité ITVBe profite actuellement de vacances sur l’île dans des scènes capturées pour la trente-deuxième édition du programme populaire.

Amy et Billy ont laissé leurs collègues co-stars choqués alors qu’ils les surprenaient et les présentaient au petit Billy River et Amelia Mae.

Dani Imbert, 25 ans, et Saffron Lempriere, 31 ans, ont été laissés sur la lune alors qu’ils jaillissaient sur les tout-petits et sont même allés se blottir eux-mêmes.

Leur arrivée a probablement apporté un soulagement bien nécessaire au cours de ce qui a probablement été un voyage de tournage rempli de drames.

Le Sun a révélé en exclusivité qu’Amy et Billy avaient accueilli leurs enfants plus tôt cette année.

Après la naissance, Amy est restée « ravie » d’avoir accueilli un garçon et une fille, qui sont ses troisième et quatrième enfants.

Une source proche d’Amy a déclaré au Sun à l’époque : « Amy a accueilli des bébés jumeaux garçon et fille.

« Elle est folle de joie, mais épuisée après un long travail.

« Amy et Billy sont ravis par leurs nouveaux arrivants. »

Amy a déjà une fille Polly, cinq ans, avec son ex Bradley Wright et un fils Ritchie, quatre ans, avec son ex homme d’affaires, qui s’appelle aussi Ritchie.

Le couple adoré a ensuite partagé des détails intimes sur la « naissance traumatisante » dans le cadre de leur émission spéciale ITV, The Twin Life, qui couvrait leur arrivée.

Raw Image Ltd

Le voyage survient quelques semaines seulement après l’arrivée des jumeaux[/caption] Raw Image Ltd

Dani n’a pas pu résister à passer du temps avec les tout-petits[/caption]