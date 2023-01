Amy Childs dit qu’elle est prête à faire cruellement honte à sa mère après avoir pris une grande décision concernant les jumeaux

AMY Childs a dit qu’elle n’allaiterait pas ses jumeaux – et est prête à en avoir honte.

L’ancienne star de Towie, 32 ans, a déjà des enfants Ritchie, quatre ans, et Polly, cinq ans, et est sur le point de donner naissance à une fille et un garçon.

Instagram

Getty

Amy a expliqué qu’elle et son petit ami Billy Delbosq avaient convenu de ne pas tenter ce qu’elle a appelé le “désastre” d’essayer d’allaiter ses premiers enfants.

Elle a dit OK ! : « Bill et moi avons eu la conversation quand j’ai découvert que j’étais enceinte et c’est là que j’ai décidé de ne pas allaiter.

“J’ai essayé avec Polly et Rich et mon lait ne passait jamais vraiment correctement et j’ai dû porter un protège-téton – j’ai eu un véritable désastre.”

Elle a ajouté : “Quand j’ai eu Polly, j’ai reçu plein de messages disant : ‘tu dois allaiter’ et pour moi, j’ai décidé que je n’allais pas le faire, et c’est là que nous en sommes.

“Je sais que je vais me faire troller mais je me fais quand même troller – tu ne vas jamais plaire à tout le monde donc tu dois faire ce qui est bon pour toi.

“Parce que les jumeaux seront nourris au biberon, je fais toutes mes recherches à la minute pour savoir quel est le meilleur lait pour eux.”

Amy a ajouté qu’elle était déterminée à profiter de la première partie de la vie de sa jumelle car c’est la dernière fois qu’elle veut avoir des enfants.

Elle a dit: “Je pense que c’est moi complètement fini.”

Amy, partage sa fille Polly, trois ans, avec son ex Bradley Wright et son fils Ritchie Jr, deux ans, avec l’homme d’affaires ex Ritchie, dont elle s’est séparée en 2019.

Polly est souvent vue sur ses réseaux sociaux et a même fait des apparitions sur Towie. Cependant, Ritchie est rarement montré.

Amy a expliqué pourquoi, en disant au Sun : “Je veux aussi clarifier cela parce que je reçois chaque jour beaucoup de messages sur les réseaux sociaux disant” pourquoi affichez-vous toujours des photos de votre fille et pas de votre fils?

“Ou ‘pourquoi Polly est-elle dans la série et pas Ritchie ? Aimez-vous davantage votre fille ? etc.

«Je dois recevoir environ 20 messages par jour à propos de Ritchie, mais en gros, le père de Ritchie et moi avons convenu ensemble de ne pas mettre Ritchie sur les réseaux sociaux ou Towie.

“Nous ne le mettrons pas sur les réseaux sociaux ou à la télévision tant qu’il n’aura pas l’âge de prendre cette décision lui-même.”

Getty