Amy Childs de Towie suscite des rumeurs de fiançailles lors de vacances romantiques avec son petit ami Billy

La star de THE Only Way Is Essex, Amy Childs, a déclenché des rumeurs de fiançailles avec son petit ami Billy après être parti en vacances.

La star de la télé-réalité – qui est devenue célèbre dans le cadre de la distribution originale de l’émission ITVBe en 2012 – s’est tournée vers les médias sociaux pour tenir les fans informés.

Amy, 32 ans, a gardé sa main gauche hors de portée alors qu’elle profite des vacances en famille à Protarus, à Chypre, cette semaine.

La favorite de la télévision a posté des clichés de la piscine tentaculaire à l’extérieur de leur villa, ainsi que posé pour des clichés lors de dîners somptueux avec son beau.

Hier soir, la fière maman de deux enfants s’est rapprochée de ses enfants, Polly, cinq ans, et Ritchie, quatre ans, alors qu’ils regardaient ensemble le coucher du soleil.

Elle a tenu la main de sa fille, tout en tenant son fils dans ses bras – gardant son annulaire hors de la photo.

“Regarder le coucher de soleil avec vous deux, vous êtes tout pour moi”, a-t-elle légendé le message. “Je vous aime Ritchie et Polly.”

Cela a suivi une photo d’elle et de Billy se rapprochant l’un de l’autre alors qu’ils profitaient d’une soirée dans un restaurant avec les deux enfants d’Amy.

Amy a de nouveau protégé sa main gauche de la vue alors qu’elle montrait à la place sa robe bleue et blanche et ses boucles d’oreilles en perles.

“Quatre jours après le début de nos vacances”, a-t-elle écrit. “Passer un bon moment avec toute la famille. Très complet avec les deux enfants.





« Je ne changerais cela pour rien au monde. Encore une semaine à faire ! Le temps est magnifique, des vacances d’hiver parfaites.

“C’est bien d’avoir une photo très rare de nous deux ! Merci Polly.

Cela vient après qu’Amy se soit récemment affrontée avec son petit ami Billy Delbosq sur la nouvelle série de Towie.

La fille d’Essex a révélé que Billy avait envoyé un message à une autre fille derrière son dos et a dit que les choses entre eux avaient été “s ** t” pendant des semaines.

Ailleurs, Amy a partagé un aperçu rare de son fils Ritchie pour célébrer son quatrième anniversaire avec un doux cliché de retour.

Le message d’hommage touchant montrait Amy berçant un nouveau-né Ritchie, tandis que sa sœur aînée le regardait avec adoration.

Dans un deuxième cliché, Polly et Ritchie ont partagé un doux moment entre frères et sœurs alors qu’ils se tenaient la main lors d’une sortie plus récemment.

La fière maman a écrit: “Joyeux anniversaire mon chéri Ritchie. Comment allez-vous 4 aujourd’hui, maman vous aime tellement.

En 2020, Amy a défendu sa décision de mettre sa fille Polly à l’écran – mais pas son fils Ritchie, le gardant des caméras.

À l’époque, la star de la télévision a déclaré qu’elle avait été inondée de messages de fans exigeant de savoir pourquoi elle n’apparaissait pas sur ses réseaux sociaux ou dans les émissions de télévision.

Elle a déclaré au Sun: “La mettre dans l’émission était évidemment quelque chose à laquelle je devais réfléchir très attentivement, d’autant plus que je ne mets pas Ritchie sur les réseaux sociaux.

“Je veux aussi clarifier cela parce que je reçois chaque jour beaucoup de messages sur les réseaux sociaux disant” pourquoi affichez-vous toujours des photos de votre fille et pas de votre fils ou pourquoi Polly est-elle dans l’émission et pas Ritchie “. « Aimez-vous davantage votre fille ? etc’.

«Je dois recevoir environ 20 messages par jour à propos de Ritchie, mais en gros, le père de Ritchie et moi avons convenu ensemble de ne pas mettre Ritchie sur les réseaux sociaux ou sur TOWIE.

“Nous ne le mettrons pas sur les réseaux sociaux ou à la télévision tant qu’il n’aura pas l’âge de prendre lui-même cette décision.

“C’est un beau petit garçon, il est comme un mini-moi et bien sûr je l’aime autant que Polly. Polly a un père différent et j’ai pris une décision différente avec Polly et c’est aussi simple que ça.

“C’était une décision difficile parce que je ne veux pas que Ritchie ou Polly grandissent et disent pourquoi tu as fait ça avec moi et pas avec mon frère et ma sœur.”

