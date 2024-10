Amy Allen sur l’écriture de chansons, la musique pop et Sabrina Carpenter

En tant qu’étudiante en composition de chansons au Berklee College of Music de Boston au milieu des années 2010, Amy Allen avait un professeur dont les idées sur les paroles incluaient la conviction que les mots ne doivent pas être indûment soulignés. Parmi les leçons de choses du professeur : le single de Katy Perry de 2013 «Sans condition», dans lequel Perry met l’accent sur la quatrième syllabe de ce mot – « un-con-di-tion-al-ly » – afin de suivre le groove lancinant de la chanson.

« Ce professeur a dit : « Vous ne devriez jamais faire ça » », se souvient Allen. « Mais je me disais, je pense que les gens amour quand tu fais ça parce que c’est bizarre, drôle et accrocheur. Cela vous rappelle davantage la chanson parce qu’elle n’est pas correcte.

Il s’avère qu’Allen avait raison: neuf ans après avoir obtenu son diplôme de Berklee pour devenir auteur-compositeur professionnel à Los Angeles, Allen, 32 ans, a construit une carrière en écrivant des succès pop idiosyncrasiques que les gens – plusieurs millions d’entre eux – ne peuvent arrêter d’écouter. à. Depuis 2018, elle a contribué à la création d’une demi-douzaine de singles classés dans le top 10 pour des artistes comme Harry Styles («Je t’adore« ), Tate McRae (« Greedy ») et Halsey (« Sans moi»); Au cours des sept dernières semaines, trois chansons distinctes qu’elle a co-écrites pour l’album « Short n’ Sweet » de Sabrina Carpenter ont été classées au sommet du Billboard Hot 100, dont «Espresso», qui a cumulé plus de 1,4 milliard de streams sur Spotify, et «S’il vous plaît s’il vous plaît s’il vous plaît», qui a atteint la première place dès sa deuxième semaine dans le classement.

Les excentricités écrivaines d’Allen varient d’une chanson à l’autre. Parfois, il s’agit d’une tournure de phrase loufoque et difficile à analyser comme « C’est mon expresso » ; parfois, c’est une explosion inattendue de grossièretés comme le « mère- » Carpenter lance « S’il vous plaît, s’il vous plaît ». Dans « Mentir aux filles», une autre chanson de « Short n’ Sweet » — Allen est crédité sur les 12 titres du LP — c’est l’honnêteté bouleversante d’une confession romantique douloureuse : « Vous n’êtes pas obligé de mentir aux filles », dit Carpenter à un gars qu’elle sait que ce n’est pas bon pour elle : « S’ils t’aiment, ils se mentiront. » (Tant de résignation, si peu de mots.)

Stylistiquement aussi, les chansons qu’Allen écrit peuvent se retrouver partout, de la disco pétillante de « Espresso » au soul-rock humide de « Adore You » en passant par tout ce qui se passe dans le vibrant et scintillant « Please Please Please ». Le mois dernier, elle a sorti son propre album éponyme, avec sa voix haletante sur des arrangements indie-folk atmosphériques à la Boygenius ou Lizzy McAlpine. Elle peut même faire de la musique country, comme dans les quelques morceaux qu’elle a co-écrits pour le dernier album du chanteur texan Koe Wetzel.

Ce qui relie l’ensemble de son travail, c’est une adhésion au juste un peu désactivé cela donne à la musique un sens intime de la personnalité – celle d’Allen, oui, mais plus encore celle de l’artiste qui interprète la chanson. Ecouter un morceau qu’elle a contribué à composer, c’est croire que le chanteur en question est le seul à pouvoir le chanter.

« ‘Expresso’ et ‘S’il vous plaît s’il vous plaît s’il vous plaît’ et ‘Pickins minces« , ils sont si authentiques par rapport à Sabrina », dit Allen, faisant référence à une troisième chanson de Carpenter dans laquelle l’ancienne star de Disney – l’une des grandes stars de la pop moderne – déplore le fait qu’elle se soit retrouvée au lit avec un garçon qui « ne connaît même pas la différence entre « là », « leur » et « ils sont ». « Personne n’en doute une seconde », ajoute Allen. « Elle parle exactement comme elle écrit. »

Amy Allen est une auteure-compositrice créditée sur chaque morceau de « Short n’ Sweet » de Sabrina Carpenter. (Ethan Benavidez / Pour le temps)

Maintenant, après quatre semaines au sommet du Billboard 200, « Short n’ Sweet » devrait largement figurer en tête du scrutin des Grammy Awards lorsque les nominations seront annoncées le 8 novembre ; Allen elle-même pourrait être nommée auteur-compositeur de l’année – sa deuxième fois dans cette catégorie après son travail avec Styles, Lizzo et Charli XCX lui a valu une nomination en 2023.

« Amy est la première personne que l’on demande dans la pop en ce moment », déclare Julian Bunetta, qui a produit « Espresso » et a également créé des succès pour One Direction et Teddy Swims. « Quand vous partez en course comme celle qu’elle a participée, c’est comme s’il y avait un alignement cosmique entre tout ce qu’elle fait et tout ce que le monde recherche. »

En effet, le succès d’Allen fait partie d’un changement plus large dans la musique pop, passant d’un vernis parfait à un désordre réaliste : pensez à la candeur psychologique surprenante d’une chanson comme « Good Luck, Babe ! » de Chappell Roan ! ou des textures électroniques brutes que Charli XCX déploie sur son album « Brat » ; pensez aux structures noueuses des chansons de « Hit Me Hard and Soft » de Billie Eilish ou à la façon dont Taylor Swift s’appuie sur ses tendances les plus chaotiques sur le plus gros LP de l’année, « The Tortured Poets Department ».

Le sentiment que vous ressentez à travers ces succès n’est pas simplement un refus d’aplanir les défauts qui, il y a dix ans, n’auraient peut-être pas été les bienvenus sur les radios Top 40 – c’est que les bizarreries caractéristiques d’une star donnée sont désormais la base autour de laquelle ses chansons sont construites.

« L’époque des chansons pop qui pouvaient être interprétées par 10 artistes différents est révolue », a déclaré Allen récemment dans un studio d’enregistrement à Silver Lake. Elle revient tout juste d’un voyage aux MTV Video Music Awards à New York pour soutenir Carpenter, qui est « devenue comme une sœur pour moi », dit-elle ; avant cela, elle était en Europe pour ouvrir une série de concerts de Bleachers, le groupe de rock dirigé par le producteur Jack Antonoff, qui a également travaillé sur « Short n’ Sweet ».

« Autrefois, on écrivait quelque chose d’assez générique pour qu’il puisse s’adapter à A, B, C ou D », poursuit Allen. « Maintenant, chaque chanson doit être adaptée spécifiquement à l’artiste – elle doit vraiment venir de lui. » (L’apparente incapacité de Perry à comprendre ce changement est peut-être une des raisons pour lesquelles son « 143 », obstinément impersonnel, a été bombardé de manière si extravagante cette année.)

Allen pense que la pandémie a conduit de nombreuses stars à s’impliquer davantage dans l’écriture de chansons après l’annulation de leurs projets de tournée ; elle dit que les médias sociaux jouent également un rôle dans la mesure où les artistes « parlent toujours à leurs fans en temps réel » de leur vie. « Votre musique doit refléter cela, sinon que faites-vous ? »

La compétence particulière d’Allen dans cet environnement de co-écriture est une sorte de guidance émotionnelle, selon Bunetta. « Elle écrit à partir d’un lieu profond, artistique et expressif », dit-il. « Mais elle permet également à d’autres personnes d’accéder à cela en elles-mêmes. »

Amy Allen est sur le point d’obtenir plusieurs nominations aux Grammy Awards lorsque les nominations seront annoncées le mois prochain. (Ethan Benavidez / Pour le temps)

Allen a grandi en jouant de la musique bluegrass avec sa sœur aînée dans la petite ville du Maine avant d’aller à l’école d’infirmières du Boston College – une « erreur de calcul », comme elle le dit en riant, qu’elle a inversée en transférant à Berklee. Là-bas, elle a formé un groupe pop-rock appelé Amy & the Engine – le nom était un clin d’œil à Florence + the Machine – qui a finalement tourné et a commencé à susciter l’intérêt des maisons de disques. Allen se souvient d’une réunion avec quelques dirigeants qui jouaient une des chansons du groupe sur un système audio dans une salle de conférence.

« Et je me suis dit : ‘Ce n’est pas assez bien' », dit-elle. « ‘Je peux faire mieux que ça.' » Elle a séparé le groupe et, inspirée en partie par l’auteure-compositrice professionnelle Julia Michaels (qui a également alterné entre jouer sur scène et travailler dans les coulisses), a déménagé à Los Angeles fin 2017 pour se concentrer sur l’écriture. ; en un an et demi, elle avait décroché son premier numéro 1 avec « Without Me » de Halsey, plein de ressentiment, qui ouvrait les portes à des collaborations avec Selena Gomez, Olivia Rodrigo, Niall Horan et King Princess.

Aujourd’hui, Allen n’a « aucune idée d’être une grande femme leader de la pop », dit-elle à propos de ses ambitions en tant qu’artiste solo. « Honnêtement, je suis impressionné par ce qu’il faut pour porter autant de chapeaux et subir autant de pression. Ce n’est pas dans mon ensemble d’outils. Pour elle, les jolis morceaux discrets de «Amy Allen» sont à la fois un tendre retour sur son adolescence, lorsqu’elle « s’asseyait simplement sur mon lit, écrivait un poème et le mettait en musique », et un moyen de préserver le présent pour l’avenir.

« C’est important pour moi, quand je suis une vieille femme, de pouvoir jouer à mes petits-enfants ces chansons que j’ai écrites pour moi-même – de dire : ‘C’étaient mes histoires spécifiques.’ » Elle sourit. « Et bien sûr, les chansons que j’ai écrites avec Sabrina ou Harry ou quel que soit l’artiste, j’espère qu’elles sont toujours d’actualité. »