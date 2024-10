« Des gens m’ont dit : ‘Oh mon Dieu, tu avais l’air horrible' », dit Amy Adams en roulant les yeux alors qu’elle réfléchit à son apparence physique dans son dernier film, « Nightbitch », sur un séjour en difficulté. mère au foyer qui — viens avec nous ici — se transforme parfois en chien. « Je me suis dit : ‘Tu réalises que c’est à ça que je ressemble dans ma vie, n’est-ce pas ?' »

Compte tenu du rôle, Adams bondit à quatre pattes, six tétons se balançant dans la brise et mangeant un bol de pain de viande sur les mains et les genoux, des vêtements mal fauchés et des cheveux crépus ne semblent guère être la partie la plus courageuse de sa performance.

Dans l’examen surréaliste et souvent mordant de Marielle Heller sur la maternité, le personnage d’Adams est bouleversé d’avoir abandonné une carrière d’artiste épanouissante pour devenir la principale soignante de son bébé (un rôle qu’elle trouve étouffant), avec seulement son mari désemparé (Scoot McNairy) pour le soutenir. aidez-la – ou pas. «Le bonheur est un choix», dit-il à Adams (appelé Mother dans le film), qui rêve de lui donner une bonne gifle. Accablée par les exigences infinies liées à la garde d’un petit enfant – des nuits blanches aux crises de colère – une mère frustrée libère sa bête intérieure, creusant des trous dans la cour avant et hurlant à la lune.

Bien que cette transformation canine ait donné à Adams de nombreuses raisons de se lancer en tant qu’acteur, elle est catégorique sur le fait que « Nightbitch » ne parle pas de lycanthropie, un trouble psychologique dans lequel une personne s’imagine comme un animal. Tout comme Charlize Theron dans « Tully », la rupture avec la réalité du personnage d’Adams l’aide finalement à faire face au poids dévorant de la maternité : elle retrouve sa meute (un groupe d’autres mamans dont elle pensait autrefois qu’elle ne pourrait jamais la comprendre) et libère des années de rage refoulée envers son mari incompétent.

Victoria Stevens pour Variété

«J’aime la métaphore de sa connexion avec un côté plus primal et sauvage d’elle-même afin d’apprendre à lâcher prise, à être présente, engagée et flexible et à trouver sa joie», dit Adams.

La prémisse fantastique du film est peut-être ce qui attire les gens au cinéma en décembre, mais « Nightbitch » est, à la base, un commentaire à la manière d’un « papier peint jaune » sur la manière dont les mères sont parfois forcées par les circonstances, financières ou autres, d’abandonner leur activité professionnelle. vie pour s’occuper de leurs enfants.

Adams, elle-même mère d’Aviana, une fille de 14 ans, se souvient à quel point ces premiers jours de parentalité ont été difficiles, même avec l’aide de son mari, Darren Le Gallo, et de ses six frères et sœurs. « Chaque moment devait être consacré aux soins et à la garde de mon enfant », dit-elle, ajoutant que même si sa relation avec Le Gallo était « plus équitable » que le mariage de « Nightbitch », il était difficile d’être le premier de la famille. son groupe d’amis pour devenir mère. «La maternité a réorienté mes priorités. Et je pense que cela a changé certaines relations. C’était difficile, mais je ne pense pas que ce soit rare.

La mère, qui peut être amère et cassante, est loin des rôles ingénieux et courageux pour lesquels Adams s’est fait connaître dans les années 2000, comme la jeune épouse effervescente dans « Junebug » et la princesse Giselle enrobée de bonbons dans « Enchanted ». Mais arriver à ce point sans fard a été un processus. «J’étais tout simplement très naïve et je pense que j’avais vraiment peur de montrer la vérité ou l’obscurité sur le revers de la médaille de l’expérience humaine», dit Adams à propos de ses débuts dans l’industrie. «Je me serais senti si vulnérable et si exposé.»

Cependant, elle n’a plus peur, livrant sa performance la plus fracassante à ce jour dans « Nightbitch », incarnant une personne dont la frustration et le ressentiment sont comparables même si sa réponse à la pression est extrême. Même si la naïveté qui a fait aimer Adams au public a peut-être disparu, elle n’est pas cynique. « Je suis une vraie personne pragmatique, plutôt optimiste », dit-elle.

Par une journée d’octobre inhabituellement chaude pour la saison dans le bureau de Beverly Hills de la société de production d’Adams, Bond Group Entertainment, l’actrice a un look classique dans une chemise blanche associée à un jean et des mules noires, ses cheveux tirés en chignon.

N’appelle pas le look coolcependant – c’est le seul surnom qu’Adams a toujours rejeté. «Je suis idiote et je suis d’accord avec ça», dit-elle, détaillant ses terriers de lapin TikTok préférés ces derniers temps : les influenceurs de Disneyland et les essais de pointes de ballerines.

Elle n’a pas peur d’avoir l’air idiote, c’est en partie pourquoi se transformer en chien pour « Nightbitch » lui a été facile. Eh bien, sauf pour une chose. «Son aboiement était vraiment aigu», dit Heller. «Je me disais: ‘Nous devons canaliser une énergie de gros chien pour vous ici.’ Nous avons besoin de BDE.

Adams rit. «Je ne pense pas que cela surprenne qui que ce soit. Je ressemble plus à un golden retriever ! » (Ils peuvent techniquement être de gros chiens, mais leur nature douce est un peu plus sa vitesse que le Husky que son personnage libère.)

Dans une première scène, Mère découvre de nouveaux cheveux qui poussent sur son menton et Adams s’est volontairement porté volontaire pour faire pousser les cheveux elle-même. «Les cheveux sur le visage, c’étaient les miens», dit-elle fièrement. «Je l’ai vu comme une merveilleuse expression de l’expérience humaine sans aucun artifice ni filtre. Ou des pincettes ! Elle ajoute : « J’ai ce genre de cheveux qui poussent du jour au lendemain. Un jour, ce n’est pas là, et le lendemain, c’est comme si j’étais un poisson-chat. Cela pourrait rebuter certaines personnes. Elle éclate de rire, parce qu’elle s’en fiche vraiment.

Lorsque « Nightbitch » a été présenté en première au Festival international du film de Toronto en septembre, il a suscité des réactions mitigées de la part des critiques et du public : certains ont trouvé l’histoire confuse et brutale, tandis que d’autres l’ont adoptée comme une allégorie féministe tranchante. Adams n’est pas surpris, étant donné que sa source, le roman du même nom de Rachel Yoder, a reçu un accueil similaire « j’aime ou je déteste ».

Victoria Stevens pour Variété

« Cela pourrait être polarisant. Je me dis un peu : « Si vous savez, vous savez ! » », dit Adams. «Il s’agit d’amitié, de communauté, de relations, de maternité, de parentalité. Cela touche beaucoup de blessures ancestrales différentes. Donc si ça te frappe, ça me rendra vraiment heureux.

Bien sûr, en tant que six fois nominée aux Oscars, Adams est parfaitement consciente des discussions sur les récompenses qui entourent déjà sa performance dans la photo Searchlight. Elle insiste sur le fait que ce n’est pas dans sa nature d’être compétitive, mais elle regarde plutôt le bon côté d’être une candidate éternelle qui n’a toujours pas eu l’occasion de prononcer un discours d’acceptation.

« J’en suis entièrement reconnaissante, et cela attire également l’attention sur des films qui autrement ne pourraient pas attirer l’attention », dit-elle. Adams fait cette déclaration avec tant de sérieux que vous la croyez vraiment.

C’est la qualité que le réalisateur Denis Villeneuve a adoptée lorsqu’Adams a réalisé son film de science-fiction « Arrival » en 2016. « Ma première impression d’Amy était qu’elle était très réfléchie, intelligente, calme, modeste, joyeuse et qu’elle avait des yeux magnifiques, brillants et incroyablement expressifs », écrit-il dans un e-mail. « J’ai réalisé que ces yeux auraient le pouvoir de nous faire croire en une forme de vie inconnue. »

Lorsqu’Adams a fondé Bond Group aux côtés de sa manager, Stacy O’Neil, en 2019, ils partageaient un objectif simple : construire une échelle pour élever les femmes à Hollywood. La production de « Nightbitch » est le dernier échelon de cette échelle pour la société, qui a signé un premier accord télévisé avec la cinquième saison en 2022.

«Lorsque nous étions à Toronto, j’étais tellement excité de voir autant de films, non seulement dirigés par des femmes, mais aussi réalisés par des femmes», a déclaré Adams. «Je pense que ces histoires devraient être racontées. Je pense que cela déclenche des conversations vraiment importantes qui devraient avoir lieu. Donc pour moi, c’était une grande partie de [producing].»

Ce soutien acharné d’autres femmes s’étend aux projets qu’elle ne produit pas ou dans lesquels elle ne joue pas. Par exemple, Adams se dit heureuse pour la star de « La merveilleuse Mme Maisel » Rachel Brosnahan alors qu’elle assume le rôle de Lois Lane dans « Superman » de James Gunn. même si Adams a déjà joué le rôle du journaliste et de l’intérêt amoureux de Clark Kent dans plusieurs films de DC Extended Universe.

« Je l’aime. Elle va être géniale. « J’espère que le rôle sera imprégné de sa sensibilité, de son humour naturel, de sa force et de son esprit », a déclaré Adams, confirmant également qu’elle n’avait jamais eu l’impression qu’elle reviendrait pour d’autres aventures « Superman » après sa dernière apparition dans « Justice League ». .»

Elle met un point d’honneur à faire l’éloge de son propre homme d’acier, Henry Cavill, ajoutant : « Henry était un Superman vraiment brillant. J’offre à chaque Superman de la chance et tout ça, mais je pense qu’il était génial. Je voulais juste dire ça. C’est tellement dans son esprit.

Adams sait cependant que les rôles emblématiques n’étaient les leurs que pour un instant éphémère. « Venant du théâtre, un rôle ne vous appartient jamais. Vous faites juste une prise dessus. C’est ce que je ressens à propos de cette franchise.

Adams est également impatient de travailler avec la nouvelle génération d’acteurs, et ne tarit pas d’éloges sur Jenna Ortega, 22 ans, avec qui elle joue dans la prochaine adaptation de « Klara and the Sun » de Taika Waititi. « J’apprends tellement des jeunes femmes avec qui je travaille », dit-elle. « J’ai l’impression d’apprendre plus d’eux qu’ils ne pourraient jamais apprendre de moi. » Elle rit. « J’oublie parfois que je n’ai pas leur âge. Je me dis : ‘Amy, tu as 50 ans. Tu ne vas pas être pendu !’

Elle ne traîne peut-être pas avec Ortega, mais vieillir présente des avantages, tant dans sa carrière que dans la vie. «Ça va tellement mieux», dit-elle. « Mais il y a des choses qui me manquent : le fonctionnement de mes articulations, le collagène, des choses comme ça. »

Pleins feux sur une œuvre caritative : la Fondation RightWay

« Elle est la vraie affaire », dit Franco Vega à propos d’Amy Adams et de son engagement envers la RightWay Foundation, dont il est PDG et fondateur.

Adams est un ambassadeur de RightWay, qui donne aux jeunes sortant du placement familial les ressources dont ils ont besoin pour se construire une vie. Lancé en 2011, RightWay propose un logement sûr, des ressources en santé mentale, des ateliers de préparation à l’emploi et un encadrement en matière de capacité financière.

«Cela m’a semblé être une communauté très mal desservie», explique Adams pour expliquer pourquoi elle a choisi de s’impliquer il y a plus de dix ans. Lorsque les enfants sortent du système, explique-t-elle, ils connaissent des taux disproportionnés d’itinérance, d’incarcération, d’insécurité alimentaire et de traumatismes.

« Les portes de RightWay sont ouvertes à cette communauté d’enfants placés en famille d’accueil », explique Adams, qui rencontre régulièrement les participants au programme. « Cela a été merveilleux d’en être témoin et d’aider de toutes les manières possibles. »

Lorsqu’Adams s’est mariée en 2015, elle a demandé à ses invités de faire un don à RightWay au lieu d’offrir des cadeaux. «J’aurais aimé qu’il y ait plus de gens comme elle», dit Vega.

Au cours des années qui ont suivi ses débuts chez RightWay, Adams affirme avoir personnellement constaté une croissance considérable de son impact sur la communauté. Entre juillet 2023 et juin 2024, RightWay a pu accompagner 180 jeunes adultes à Los Angeles

Adams espère que davantage de personnes traiteront ces jeunes adultes avec la même compassion que RightWay. « Le niveau d’acceptation, de compréhension et d’empathie de RightWay est ce dont nous avons besoin en ce moment. »

Style : Petra Flannery ; Maquillage : Stephen Sollitto/TMG-LA ; Cheveux : John Dahlstrom/Forward Artists ; Manucure : Alex Jachno/Opus Beauty/Dior Le Baum ; Haut et jupe : Ferragamo ; Bijoux : Vernier