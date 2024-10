Amy Adams n’est pas du genre à craindre les personnages plus coriaces.

Lorsqu’on lui a demandé si elle préférait des rôles plus glamour comme dans L’agitation américaine ou des plus durs comme la personne qu’elle joue dans son nouveau film Chienne de nuitle Désabusé La star, 50 ans, a partagé lors de l’événement Power of Women de Variety à Los Angeles le jeudi 25 octobre qu’il n’y avait pas de contestation.

« Chienne de nuit», affirme Adams à PEOPLE. « Je suis naturellement un peu plus comme, je ne sais pas, ce que vous appelez une personne terreuse. »

« Même si j’apprécie le plaisir et la fête de me faire maquiller, j’aime bien être dans mon état naturel, jouer le rôle d’une maman qui a en quelque sorte déraillé », explique-t-elle.

Amy Adams comme on le voit dans « Nightbitch ».

L’actrice note également qu’elle pensait qu’il était important de dépeindre les difficultés et les défis liés à la maternité et aux femmes qui entrent dans d’autres moments « transformateurs » de leur vie.

«Je pense qu’il existe une expérience tellement commune à différents moments de notre vie, qu’il s’agisse de la puberté, de la maternité ou de la ménopause, que les femmes traversent tant de périodes de transformation dont on ne parle pas assez», dit-elle. « Et donc pour moi, c’était vraiment important, c’est de faire entendre la voix de ces périodes de transformation qui semblent en quelque sorte taboues à discuter. »

« Donc, oui, c’est bien plus que la simple portée de la maternité », ajoute Adams, maman d’une fille de 14 ans, Aviana Olea Le Gallo.

Comme son personnage, Adams elle-même est confrontée à de nouvelles expériences, alors qu’elle a récemment célébré son 50e anniversaire. Le mois dernier, elle s’est confiée à PEOPLE au Festival international du film de Toronto 2024 sur ce que cela lui faisait de marquer ce jalon.

Amy Adams dans « Nightbitch ».

« Je me sens merveilleusement bien à 50 ans », a-t-elle déclaré.

Elle a ajouté que même si les gens insistent généralement sur le fait de vieillir, elle ne se plaignait pas, disant : « Je sais que tout le monde dit : ‘Oh, il est 50 ans.’ Et je me sens bien. Je me sens très reconnaissant, juste très centré et heureux d’être ici.

Le dernier film d’Adams est une adaptation du roman du même nom de Rachel Yoder de 2021. Dans ce document, le personnage d’Adams « interrompt sa carrière pour devenir mère au foyer, mais bientôt sa nouvelle vie domestique prend une tournure surréaliste », selon un synopsis.

Aux côtés d’Adams, qui produit également, le film met en vedette Scoot McNairy, Arleigh Patrick Snowden, Emmett James Snowden, Zoë Chao, Mary Holland, Archana Rajan et Jessica Harper.

Chienne de nuit est en salles le 6 décembre.