Amy Adams se transforme en chien dans un nouveau film « bizarre et brillant »

Mais elle s’identifie de plus en plus au comportement des chiens – agissant selon son instinct sauvage et protégeant farouchement sa progéniture.

Les frontières de plus en plus floues entre réalité et fantasme, et sa lutte pour les séparer, l’amènent finalement à se demander si elle a besoin de plus d’équilibre dans sa vie.

Le film a été décrit par Maureen Lee Lenker de Entertainment Weekly comme « une représentation ludique, créative et brutalement honnête d’être une maman ».

« Ce n’est pas un film sur la façon dont le fait d’être parent va ruiner votre vie », a noté Hillary Busis de Vanity Fair« mais cela montre profondément à quel point il peut être monotone de s’occuper d’un petit enfant.

Nightbitch, dont la sortie est prévue en décembre, est réalisé par Marielle Heller, la cinéaste derrière A Beautiful Day in the Neighborhood et Can You Ever Forgive Me ?

Son dernier long métrage comporte des éléments mineurs d’horreur corporelle – la mère a de la fourrure, des tétons supplémentaires et une queue – mais c’est une promenade dans le parc comparé à Le récent film de Demi Moore, The Substance.

Adams a déjà joué dans des films tels que Arrival, Nocturnal Animals, American Hustle, Dear Evan Hansen, Vice et The Woman in the Window.

Heller et Adams ont foulé le tapis rouge avant la première britannique de Nightbitch au Royal Festival Hall de Londres mercredi.