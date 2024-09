Amy Adams se prend pour un chien dans cette comédie mignonne

PARCELLE: Une femme (Amy Adams) qui a abandonné sa carrière de mère au foyer commence à penser qu’elle se transforme en chien.

REVOIR: Je ne sais pas pourquoi, mais quand j’ai entendu pour la première fois le synopsis de Garce de nuitJe pensais que ce serait un film d’horreur. Je ne suis certainement pas le seul, car si vous recherchez le film sur Google, il est toujours classé comme horreur, et les affiches le font ressembler à un film sombre et nerveux. Imaginez ma surprise lorsque j’ai découvert cela Garce de nuitmalgré son titre provocateur, est en fait un doux hommage à la maternité et aux pressions qui en découlent, similaire à celui de Jason Reitman Tullie.

C’est un bon petit film, avec Amy Adams qui obtient son meilleur rôle depuis quelques années dans le rôle d’une protagoniste de plus en plus harcelée et anonyme (elle n’est créditée que comme mère). Autrefois artiste bohème réputée, ses journées consistent principalement à s’occuper de son jeune fils, son sentiment d’isolement devenant de plus en plus fort de jour en jour. Son mari (Scott McNairy) est un type plutôt sympa, mais il la prend pour acquis et ne se rend pas compte que, sa vie étant désormais uniquement définie par son rôle d’épouse et de mère, elle a perdu son identité.

Bien que cela semble sérieux, la réalisatrice Marielle Heller aborde Garce de nuit avec une touche de légèreté. Elle ne porte aucun jugement et présente sa mère comme un peu son pire ennemi, dans la mesure où elle n’exprime ses frustrations que dans des séquences fantastiques. Mais, lorsqu’elle pense qu’elle devient un chien, avec de la fourrure qui pousse sur son dos et ses dents qui deviennent soudainement plus acérées, elle se libère quelque peu et commence à retrouver son sens de soi.

Ce film est certainement très touchant pour tout parent ayant un jeune enfant. C’est probablement un bon film à regarder en couple, car le scénario de Heller essaie d’être juste envers tout le monde, y compris le mari qui, dans un film plus simple (comme Tullie), serait présenté comme un idiot. Ici, il exprime ses propres frustrations et n’est pas montré comme étant constamment à côté de la plaque, McNairy étant toujours sympathique.

Mais c’est surtout une vitrine pour Amy Adams, et vous ne l’avez certainement jamais vue comme ça auparavant. Dans une performance totalement dénuée de vanité, nous pouvons la voir devenir folle, littéralement, alors qu’elle se met à quatre pattes pour jouer avec les chiots qu’elle rencontre au parc et plonge son visage dans un bol de macaroni au fromage (avec du pain de viande dessus) à l’épicerie. On peut même voir Amy Adams chanter une chanson de Weird Al Yankovic (« Dare to be Stupid ») dans ce qui est peut-être mon spectacle préféré de l’année.

Garce de nuit est le quatrième film de Heller, et comme tous ses autres films, il est bien réalisé, avec une excellente photographie de Brandon Trost. Elle a toujours eu un bon sens du rythme, et elle a accompli pas mal de choses dans un film qui dure à peine plus de quatre-vingt-dix minutes. Il y a aussi de bons moments empathiques, avec des personnages qui semblent initialement vides de sens et qui font preuve d’une profondeur surprenante, et un joli rôle secondaire pour Le fantôme du paradis & Suspiria la légende Jessica Harper, qui, entre cette année et celle de l’année dernière Mémoiresemble faire un retour très bienvenu.

Bien que les fans d’horreur seront déçus d’apprendre que ce n’est pas le film de loup-garou quasi-Amy Adams que nous voulions tous, Garce de nuit est toujours un petit film sympa qui ferait une belle soirée au cinéma pour les nouveaux parents. Attendez-vous simplement à une conversation animée sur le chemin du retour.