Amy Adams parle de « l’isolement » de la maternité, une urgence médicale interrompt la première d’« Eden » de Ron Howard

Le Festival international du film de Toronto (TIFF) continue de battre son plein, avec des stars comme Amy Adams, Sydney Sweeney et Jacob Elordi atterrissage en ville pour leurs premières de films respectifs. Des drames aux comédies en passant par des films biographiques émouvants, il y avait beaucoup à voir lors de la troisième journée du festival.

Garce de nuit a intrigué les fans de cinéma bien avant sa première à Toronto samedi soir, où le public a finalement pu voir Adams se transformer en chien pour le film. De plus, des choses inattendues peuvent toujours survenir dans les festivals, comme une urgence médicale qui a temporairement interrompu la première du film de Ron Howard Eden, avec au casting Sweeney, Ana de Armas, Vanessa Kirby, Jude Law et Daniel Bruehl.

L’actrice américaine Amy Adams (au centre), son mari l’acteur Darren Le Gallo (à gauche) et leur fille Aviana Le Gallo assistent à la première mondiale de « Nightbitch » au Princess of Wales Theatre pendant le Festival international du film de Toronto (TIFF) à Toronto, Canada, le 7 septembre 2024. (Photo de VALERIE MACON / AFP) (Photo de VALERIE MACON/AFP via Getty Images)

‘Nuit de chienne’

Amy Adams était à Toronto pour la première mondiale très attendue de son film Garce de nuit de la cinéaste Marielle Heller, d’après le livre de Rachel Yoder.

Adams joue le rôle d’une mère au foyer qui s’occupe de son fils de deux ans, épuisée par son rôle de mère pendant que son mari, joué par Scoot McNairy, est régulièrement absent de la maison pour travailler. Au milieu de ce stress, elle commence à ressentir des sensations étranges, comme un odorat exacerbé et des poils qui poussent dans le bas de son dos, et elle croit qu’elle se transforme en chien.

Si le concept peut paraître étrange sur le papier, Adams nous guide à travers un examen stimulant de la maternité, de la façon dont les femmes sont valorisées en tant que mères et de la façon dont elles changent après avoir eu un enfant. Tout cela est présenté d’une manière qui ne fait aucun compromis dans son humour, ainsi que dans son honnêteté.

Après la projection, Adams a parlé de la brillante façon dont Garce de nuit examine « l’isolement » qu’une femme peut ressentir après avoir eu un enfant dans une société qui n’a pas normalisé le fait d’avoir de vraies conversations sur cette transition dans la vie d’une femme.

« La transformation de la maternité et de la parentalité est une expérience partagée, et pourtant elle n’est pas partagée », a-t-elle déclaré.

« Je pense aussi qu’en général, nous ne sommes pas très à l’aise pour parler de la colère féminine », a ajouté Heller. « Ce n’est pas quelque chose que nous avons tendance à partager entre nous ou à en parler, et nous avons en quelque sorte peur des femmes à cette étape de notre vie.

« C’était donc vraiment bien de prendre cette expérience invisible que beaucoup d’entre nous ont vécue et de la rendre plus visible. »

Bien que le film ait également obligé Adams à travailler avec un groupe de vrais chiens, elle a peut-être pris la transformation un peu trop au sérieux, effrayant l’un des chiens sur le plateau.

« Amy regardait les chiens… et les chiens ont paniqué », se souvient Heller. « Et ils ont commencé à se jeter sur elle.

« Cela a presque ruiné tout le tournage et les entraîneurs se sont dit : « Oh, ils pensaient qu’elle les traquait. » C’était comme si son comportement était trop étrange et cela les a bouleversés. »

Jude Law, Sydney Sweeney, Daniel Brühl, Ron Howard, Ana de Armas et Vanessa Kirby de « Eden » au Deadline Studio tenu à l’hôtel Bisha pendant le Festival international du film de Toronto 2024 le 7 septembre 2024 à Toronto, Canada. (Photo de KC Armstrong/Deadline via Getty Images)

‘Eden’

Ron Howard a présenté son film en avant-première Eden au TIFF, avec un casting de stars comprenant Sydney Sweeney, Ana de Armas, Vanessa Kirby, Jude Law et Daniel Bruehl.

Mais la projection a connu quelques complications, notamment une urgence médicale dans la salle Roy Thomson samedi soir, et une personne a dû être transportée hors de la salle. La projection a repris peu après.

En 1929, le Dr Friedrich Ritter (Law) et Dora Strauch (Kirby) s’enfuient sur l’île de Floreana, où Friedrich s’efforce d’écrire son manifeste tandis que Dora tente de guérir sa sclérose en plaques grâce à la méditation. Ils sont rejoints par Margaret (Sweeney) et Heinz Wittmer (Bruehl), suivis de la baronne Eloise Bosquet de Wagner Wehrhorn (de Armas), alors que les tensions commencent à monter alors que le groupe tente de coexister.

« Je n’arrivais pas à croire à quel point c’était fou et à quel point c’était pertinent », a déclaré de Armas au public après la projection. « J’ai lu le scénario et je l’ai dit à Ron juste avant d’aller à un mariage, et je pense que je n’ai jamais vu ces gens se marier parce que j’étais au téléphone avec Ron.

« Nous avons parlé de la baronne et je lui ai dit ce que je ressentais et toutes ces choses que j’imaginais déjà. Dès le premier jour, il y a eu une excellente communication dans les deux sens. Et je me suis dit : « C’est peut-être la fin de ma carrière, mais ça a l’air amusant, alors je vais y aller à fond. » »

« Nous avons tous dû faire preuve d’audace », a déclaré Law. « En travaillant avec Ron, nous savions que nous étions entre de bonnes mains. Il y avait un scénario extraordinaire, des personnages incroyables, et il y avait quelque chose de vraiment attrayant dans le fait de faire partie d’un casting. Ce genre de choses n’arrive pas très souvent. »

« C’est en quelque sorte un jeu de hasard et de confiance pour les acteurs. … Vous vous observez les uns les autres et vous lisez comment les autres attaquent les tons et le … baromètre de la pièce. »

L’acteur australien Jacob Elordi (à gauche) et l’actrice britannique Daisy Edgar Jones arrivent à la première de « On Swift Horses » lors du Festival international du film de Toronto (TIFF) à Toronto, Ontario, Canada, le 7 septembre 2024. (Photo de Geoff Robins / AFP) (Photo de GEOFF ROBINS/AFP via Getty Images)

« Sur des chevaux rapides »

Jacob Elordi, Daisy Edgar-Jones, Will Poulter et Diego Calva étaient présents pour la première mondiale de Sur des chevaux rapidesréalisé par Daniel Minahan et basé sur le roman de Shannon Pufahl de 2019.

Se déroulant dans les années 1950, les jeunes mariés Muriel (Edgar-Jones) et Lee (Poulter) Ils quittent Kansas City pour San Diego lorsque le frère de Lee, Julius (Elordi), revient de la guerre de Corée et se retrouve à Las Vegas. Muriel commence à parier en secret sur des courses de chevaux et trouve l’amour qu’elle ne pensait pas possible.

« Ce n’est pas difficile de créer une alchimie avec Jacob parce qu’il est tellement charismatique », a déclaré Edgar-Jones.

« Je pense que ce que j’aime dans ce scénario, c’est que j’ai presque l’impression de lire de la poésie. »

Elordi a également partagé des mots gentils à propos d’Edgar-Jones, s’ouvrant sur leur connexion sur le plateau.

« Quand on travaille avec quelqu’un comme Daisy, on s’y sent tout de suite bien parce qu’elle se donne à fond dans son travail », a-t-il ajouté. « J’ai dû auditionner pour le film avec Daisy et c’était plutôt comme un atelier… Il était assez clair dès le départ que nous allions pouvoir trouver cette connexion. »

TORONTO, ONTARIO – 07 SEPTEMBRE : L’équipe du film, dont Zeke Jones, Joseph Kahn, Brandon Routh, Malina Weissman, Mena Suvari, Harrison Cone, Taia Sophia, Jennifer Rade, Debra Wilson et Jeff Fahey, assistent à la première de « Ick » lors du Festival international du film de Toronto 2024 au Royal Alexandra Theatre le 07 septembre 2024 à Toronto, en Ontario. (Photo de Jemal Countess/Getty Images)

« Beurk »

Une chose que nous savons à propos du TIFF, c’est que la programmation de Midnight Madness est la plus amusante et vaut la peine de rester éveillé tard.

C’était tout à fait le cas pour Joseph Kahn. Beurkle film étant terminé juste la veille de la première.

Avec Brandon Routh, Malina Weissman, Harrison Cone, Taia Sophia, Zeke Donovan Jones, Debra Wilson, Mena Suvari et Jeff Fahey, le film se déroule dans une petite ville américaine appelée Eastbrook. Dans ce film, une créature ressemblant à une vigne, appelée « Ick », se propage. Hank Wallace (Routh), en particulier, s’inquiète de l’impact de l’Ick sur la ville.

La bande-son du film de Kahn est impressionnante par sa nostalgie des années 2000, comme si elle avait été tirée directement de nos vieux iPods. Elle se penche vraiment sur la comédie avec son approche maximaliste du cinéma, créant un film qui est tout simplement un plaisir à vivre.

TORONTO, ONTARIO – 07 SEPTEMBRE : La productrice exécutive Claressa Shields (à gauche) et Ryan Destiny assistent à la première de la soirée « The Fire Inside » d’Amazon MGM Studios au Festival international du film de Toronto 2024 au Miss Likklemore’s le 07 septembre 2024 à Toronto, Ontario. (Photo par Eric Charbonneau/Amazon MGM Studios via Getty Images)

« Le feu intérieur »

La célèbre directrice de la photographie devenue réalisatrice, Rachel Morrison, raconte l’histoire incroyablement fascinante de la boxeuse olympique américaine Claressa Shields.

L’acteur Ryan Destiny incarne l’athlète, depuis son adolescence à Flint, dans le Michigan, s’entraînant avec l’entraîneur Jason Crutchfield (Brian Tyree Henry), jusqu’à ses succès internationaux et ses moments de déception.

Bien que des films de boxe aient déjà été réalisés, Morrison a construit les scènes de boxe d’une manière qui n’a jamais été aussi narrative dans des films similaires. C’est une leçon magistrale sur la réalisation d’un film sportif qui repose vraiment sur une histoire. Associé à l’engagement impressionnant de Destiny dans le rôle de Shields et à sa vie personnelle parfois compliquée, c’est un beau film qui s’appuie sur le besoin d’une femme d’être résiliente dans un monde dominé par les hommes.