Amwell serait en pourparlers pour acquérir Talkspace

Suis bien est en pourparlers pour acquérir la société de téléthérapie en difficulté Talkspace pour environ 200 millions de dollars, selon Publication commerciale israélienne Calcalist.

Cours de l’action Talkspace bondit à la suite des rumeurs d’accord. Il est devenu public en 2021 après une fusion avec une société d’acquisition à vocation spéciale, ouvrant à 8,90 $ par action. L’accord valorisait Talkspace à 1,4 milliard de dollars.

Mais la fortune de l’entreprise numérique de santé mentale a ralenti depuis ses débuts sur les marchés publics. Plus tôt ce mois-ci, Talkspace a reçu une lettre avertissant qu’il pourrait être radié du Nasdaq car son action avait clôturé en dessous du minimum de 1,00 $ par action pendant 30 jours ouvrables consécutifs.

Il a signalé un Perte nette de 18 millions de dollars au troisième trimestre, contre une perte de 2 millions de dollars au cours de la période de l’année précédente, la société de téléthérapie continuant de se concentrer sur les ventes interentreprises à partir d’un modèle axé sur les consommateurs.

Talkspace a également annoncé récemment la nomination d’un nouveau PDG, le Dr Jon R. Cohen, qui siège au conseil d’administration de la société depuis septembre. Les cofondateurs de Talkspace, Oren et Roni Frank démissionné de leurs rôles il y a environ un an. Son COO est parti peu de temps après, à la suite d’un examen interne de sa conduite “en relation avec une entreprise hors site”.

Ce n’est pas le premier accord potentiel pour Talkspace cette année. A la recherche d’Alpha rapporté cet été Talkspace avait refusé un accord de rachat antérieur d’Amwell, et Axios Pro a écrit que le fournisseur de soins ambulatoires Mindpath Health avait également approché la société de téléthérapie.

Les deux sociétés ont refusé de commenter les rumeurs d’acquisition d’Amwell.

LA GRANDE TENDANCE

Alors qu’un certain nombre de startups de technologies de la santé et de santé numérique sont arrivées sur les marchés publics l’année dernière, utilisant souvent SPAC, le marché ralenti à l’arrêt en 2022 dans un environnement économique en contraction.

Selon un rapport de Rock Health, l’activité de fusion et d’acquisition a chuté au deuxième trimestre de cette année, mais a légèrement repris au troisième trimestre, alors même que le financement de la santé numérique a diminué. Le rapport note que les fusions et acquisitions peuvent sembler plus attrayantes par rapport aux marchés privés et publics hostiles.