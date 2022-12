Amusez-vous pendant les vacances Light Up à West Kelowna

Père Noël et feu d’artifice font partie des festivités.

Amusez-vous pour toute la famille lors de l’événement annuel Light Up de West Kelowna. (Ville de West Kelowna)

L’événement Light Up de la ville de West Kelowna aura lieu le vendredi 2 décembre.

Les festivités auront lieu de 17 h à 20 h et les lumières des fêtes seront allumées à 18 h, gracieuseté du Père Noël et du maire Gord Milsom. Un feu d’artifice à haute altitude est prévu à partir de 20h30, en fonction de la météo.

Le chemin Brown fermera temporairement, entre le chemin Gossett et la rue Main, de 15 h à 21 h pour permettre les activités Light Up.

La fermeture donnera aux équipes municipales, aux groupes communautaires et aux bénévoles le temps de se préparer, d’accueillir et de nettoyer. Les bornes de recharge rapide pour véhicules électriques du parking du Westbank Lions Community Center seront fermées pendant cette période.

Les entreprises de la région et les rues latérales de Brown Road restent ouvertes.

Elliott Road et Old Okanagan Highway resteront ouverts pour assurer la circulation de transit vers les résidences, les entreprises et les services de Westbank Centre.

@GaryBarnes109

gary.barnes@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

NoëlVille de West KelownaFestivalFeux d’artificeFêtes